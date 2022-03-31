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Правительство продолжает работу над новыми мерами поддержки бизнеса в условиях внешнего санкционного давления

Правительство продолжает работу над новыми мерами поддержки бизнеса в условиях внешнего санкционного давления

31 марта 2022, 15:00
Рубрика: Законотворчество
Метки: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, САНКЦИИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: government.ru

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Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволяет не применять штрафные меры в отношении электросетевых организаций при тарифном регулировании в 2022 и 2023 годах в случае неисполнения ими инвестиционной программы в 2022 году. Принятие документа обусловлено объективными причинами возможной задержки ввода в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, в том числе из-за нарушения логистических цепочек поставок оборудования и комплектующих.

«Такая мера даст возможность электросетевым компаниям ввести объекты в эксплуатацию чуть позже без применения к ним штрафных санкций, что в свою очередь позволит поддержать их финансово-экономическое состояние, сохранить источники финансирования инвестиционных программ на будущие периоды и обеспечить надёжное электроснабжение потребителей», – отметил Александр Новак.

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Источник: government.ru

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