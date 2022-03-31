Завершены работы по замене двух высоковольтных вводов на автотрансформаторной группе подстанции 500 кВ «Муравленковская». Это повысит надежность электроснабжения потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа, а также крупных промышленных потребителей региона – предприятий ПАО «Газпром» и «Роснефть».

Взамен маслонаполненных вводов на подстанции установлено 2 современных ввода с RIP-изоляцией. Новые устройства изготовлены в России, они надежнее и проще в эксплуатации. Срок их службы составляет не менее 30 лет.

Высоковольтные вводы являются неотъемлемой частью силового и коммутационного оборудования. Они предназначены для подключения силовых трансформаторов, шунтирующих реакторов, баковых выключателей к шинам подстанций и линиям электропередачи. От технического состояния вводов напрямую зависит работоспособность основного оборудования подстанций и стабильное обеспечение потребителей качественной электроэнергией.

Подстанция «Муравленковская» общей трансформаторной мощностью 877 МВА снабжает электроэнергией южные районы Ямало-Ненецкого автономного округа, участвует в выдаче мощности крупных объектов генерации – Нижневартовской, Уренгойской ГРЭС, а также Сургутских ГРЭС-1,2.