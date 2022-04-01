Общая протяженность квантовой магистрали Москва – Санкт-Петербург составила более 700 км. Об этом на проводимой РЖД-Партнером конференции «Цифровизация транспортной отрасли в новой реальности: санкции, риски и эффективность» рассказал начальник отдела межведомственного взаимодействия департамента квантовых коммуникаций ОАО «РЖД» Илья Никандров. Магистральная архитектура включает в себя около 20 промежуточных доверенных узлов. За счет подключения к ним станет возможно реализовать «последнюю милю» и предложить услугу квантовой коммуникации конечному потребителю.

«В целях интеграции пилотного участка магистральной квантовой сети в инфраструктуру РЖД и дальнейшего масштабирования сети в 2021 году начаты работы по созданию центра управления и мониторинга квантовых сетей ОАО «РЖД». Его основными функциями станут централизация управления и оперативное реагирование на возникшие сбои и инциденты», – добавил И. Никандров.

По его словам, ключевой задачей по развитию инфраструктуры квантовых сетей на 2022 год является создание участка Москва – Нижний Новгород протяженностью 400 км. На 2023-й намечено освоение направлений до Сочи и Казани. А в 2024 году показатель протяженности сети должен достичь 7 тыс. км.

Фото: Пресс-служба ГЖД