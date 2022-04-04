Открытый банк патентов и изобретений Северного Арктического федерального университета (САФУ) создадут в Архангельске. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации Архангельской области по итогам встречи ученых и студентов с губернатором Александром Цыбульским.

"За 12 лет университет зарегистрировал более 500 разных патентов и изобретений, которые получили соответствующие лицензии и сертификаты. Предлагаем собрать их всех в одном месте, чтобы они были в открытом доступе для наших предпринимателей и производств", - цитирует пресс-служба ректора САФУ Елену Кудряшову.

Цыбульский одобрил предложение по созданию банка патентов и поддержал идею о начале в регионе производства отечественных комплектующих. Ученые предложили использовать научный потенциал исследовательских институтов Архангельской области, которые ведут конструкторские разработки для оборонных и промышленных предприятий, и создать биотехническую лабораторию для создания оборудования совместно с индустриальными партнерами.

Ряд исследовательских институтов Архангельской области на протяжении нескольких десятилетий ведут конструкторские разработки для оборонных и промышленных предприятий. Ранее при наличии зарубежных аналогов российские изделия не были конкурентоспособны, но сейчас они могут стать основными для местных предприятий.

Еще одно предложение ученых связано с крупным месторождением йодных вод под Архангельском. Специалисты САФУ разработали технологию по производству медицинского йода для потенциального инвестора. В настоящий момент решается вопрос передачи земли из федеральной собственности в региональную, что позволит приступить к созданию производства.