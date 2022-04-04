ПАО «Россети Ленэнерго» продолжает выполнять поставленные задачи по надёжному и качественному электроснабжению потребителей и своевременному выполнению договорных обязательств по технологическому присоединению в Петербурге и Ленобласти.

Об этом генеральный директор компании Игорь Кузьмин сообщил на встрече с российскими производителями электротехнического оборудования, в ходе которой обсудили влияние сложившейся внешней обстановки на сроки изготовления, поставки и стоимость электротехнического оборудования.

Были рассмотрены предложения по снижению рисков поставки оборудования для электросетевого комплекса. «Россети Ленэнерго» успешно реализуют мероприятия по импортозамещению в течение последних нескольких лет. Благодаря системной работе доля отечественного оборудования (трансформаторы, выключатели, разъединители, комплектные распределительные устройства, щитовое оборудование, системы РЗиА, АСУ ТП, силовые кабели и др.) в электросетевом комплексе компании составляет порядка 90 %.

Сейчас предприятие ставит перед собой задачи по замене иностранных комплектующих в поставляемой продукции, в том числе на вторичном оборудовании (релейная защита и автоматика и др.), на отечественную.

«Мы намерены максимально сократить риски, связанные с изменением цепочек иностранных поставок для электросетевого комплекса и ростом издержек, сохраняя при этом основные параметры реализуемых инвестиционных проектов и обеспечивая качественную работу оборудования для выполнения нашей главной задачи – надежного электроснабжения потребителей в любых условиях», - подчеркнул Игорь Кузьмин.

Участие во встрече с руководством «Россети Ленэнерго» приняли представители ведущих российских компаний-производителей электротехнического оборудования: АО ВО «Электроаппарат», ООО «ЛИК-94» (ЗЭТО), ООО «Мосэлектро», ООО «Титан Инжиниринг», АО «Электронмаш», ООО «Таврида Электрик», ОАО «ВНИИР», АО ЧЭАЗ», ООО «КПМ», ООО «ПК ЭНЕЛТ», ООО ПК Электроконцепт», ООО «Завод Конвектор», «ЭКРА-Северо-Запад», «Релематика», «НТЦ «Механотроника», «Инбрэс», «Радиус Автоматика», «Уралэнергосервис», «Юнител Инжиринг», «ПиЭлСи Технолоджи», «НПФ «Механотроника РА», «Прософт», «РТ Софт».

По результатам встречи ключевые производители подтвердили свою готовность осуществлять поставки электротехнического оборудования для нужд электросетевого комплекса «Россети Ленэнерго в срок и без снижения качественных характеристик.

Напомним, «Россети Ленэнерго» в текущем месяце уже провели серию встреч с представителями пяти научно-исследовательских предприятий оборонно-промышленного комплекса России для расширения деятельности по внедрению в электросетевой комплекс отечественных инновационных разработок.