В Москве состоялось официальное открытие Центра компетенций интеллектуальных транспортных систем, который был создан Ассоциацией «Цифровая Эра Транспорта».

Центр компетенций – уникальная демонстрационная площадка и место обучения профильных специалистов. В рамках курсов обучения ведущие транспортные эксперты и действующие сотрудники государственных и коммерческих структур в области дорожного движения расскажут о базовых знаниях в области интеллектуальных транспортных систем, навыках их практического внедрения в городских агломерациях и на федеральных трассах. Центр также станет площадкой для обмена опытом между представителями федеральных органов и субъектов РФ.

Кроме того, обучающимся и посетителям центра будет доступна лаборатория с натурными образцами технических средств и решений в области ИТС и цифровых технологий на транспорте.

В ближайшее время на площадке Центра планируется проведение ряда отраслевых круглых столов по вопросам стандартизации в области ИТС, критической информационной инфраструктуре, развитию технологий информационного моделирования и импортозамещения.