 
Цифровая революция

В Москве открылся Центр компетенций интеллектуальных транспортных систем

В Москве открылся Центр компетенций интеллектуальных транспортных систем

5 апреля 2022, 16:30
Рубрика: Цифровая революция
Метки: РОСАВТОДОР, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Транспорт 
Источник: Росавтодор

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В Москве состоялось официальное открытие Центра компетенций интеллектуальных транспортных систем, который был создан Ассоциацией «Цифровая Эра Транспорта».

Центр компетенций – уникальная демонстрационная площадка и место обучения профильных специалистов. В рамках курсов обучения ведущие транспортные эксперты и действующие сотрудники государственных и коммерческих структур в области дорожного движения расскажут о базовых знаниях в области интеллектуальных транспортных систем, навыках их практического внедрения в городских агломерациях и на федеральных трассах. Центр также станет площадкой для обмена опытом между представителями федеральных органов и субъектов РФ.

Кроме того, обучающимся и посетителям центра будет доступна лаборатория с натурными образцами технических средств и решений в области ИТС и цифровых технологий на транспорте.

В ближайшее время на площадке Центра планируется проведение ряда отраслевых круглых столов по вопросам стандартизации в области ИТС, критической информационной инфраструктуре, развитию технологий информационного моделирования и импортозамещения.

«Мы открыли Центр компетенций интеллектуальных транспортных систем, в котором ежегодно смогут обучаться сотни специалистов со всей страны. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров – важнейшее звено импортозамещения. Для внедрения новейших цифровых технологий на транспорте, в том числе ИТС, и модернизации устаревшего оборудования нужны высококвалифицированные специалисты, которые способны не только по-новому организовать процессы, но и разрабатывать и внедрять новые технологии», – рассказал президент Ассоциации «Цифровая Эра Транспорта» Антон Журавлев.

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Источник: Росавтодор

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