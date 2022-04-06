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6 апреля 2022, 14:00
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНЭНЕРГО, ОЭЗ, ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Министерство энергетики России
Минэнерго предлагает дать резидентам особых экономических зон (ОЭЗ) право присоединяться как к сетям управляющих компаний, так и к объектам сетевых организаций. Соответствующий проект постановления Правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Создание и работу инфраструктуры ОЭЗ обеспечивают управляющие компании. Для выполнения своих функций управляющие компании создают собственные электросети. При этом сейчас, согласно действующему законодательству, у них нет возможности присоединять к своим сетям объекты резидентов ОЭЗ.
Публикуемый проект постановления снимает указанный запрет. Резиденты смогут присоединяться как к сетям профессиональных сетевых организаций, так и к объектам управляющих компаний.
«Изменения поспособствуют введению простого и понятного порядка технологического присоединения объектов резидентов ОЭЗ, обеспечению надёжного и качественного энергоснабжения потребителей, повышению качества жизни граждан РФ, а также улучшению инвестиционного климата в стране», – пояснил Павел Сниккарс.
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