Минэнерго предлагает дать резидентам особых экономических зон (ОЭЗ) право присоединяться как к сетям управляющих компаний, так и к объектам сетевых организаций. Соответствующий проект постановления Правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Создание и работу инфраструктуры ОЭЗ обеспечивают управляющие компании. Для выполнения своих функций управляющие компании создают собственные электросети. При этом сейчас, согласно действующему законодательству, у них нет возможности присоединять к своим сетям объекты резидентов ОЭЗ.

Публикуемый проект постановления снимает указанный запрет. Резиденты смогут присоединяться как к сетям профессиональных сетевых организаций, так и к объектам управляющих компаний.