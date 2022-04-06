Стартовал творческий проект ProСпецкабель!

RusCable Insider #262 - резиновый кабель LAPP HO7RN-F
Энергокомлект отмечает 30 лет, а ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ 8-летие. Истории предприятий в выпуске
6 апреля 2022, 16:15
Рубрика: Компании
Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ, ProСПЕЦКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: Кабельный завод "Спецкабель"
Кабельный завод «Спецкабель» работает над серией познавательных передач ProСпецкабель – проектом, который заинтересует заказчиков и партнеров кабельных предприятий, а также широкую аудиторию. Цель программы – интересно и простым языком рассказать о кабелях специального назначения.
Вышла первая передача цикла «Специальный кабель: что это и для чего он нужен?». Это вводная программа – ведущий проговорил о применении специальных кабелей в промышленности и продемонстрировал поэтапный процесс их производства на примере кабелей для нефтеперерабатывающих заводов.
Интервью для первого выпуска дал ведущий специалист отдела по работе с проектными организациями ООО НПП «Спецкабель» Николай Аксёнов. Он объяснил, почему в номенклатуре специальных кабелей так много маркоразмеров.
Предлагаем посмотреть первую передачу проекта ProСпецкабель.
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