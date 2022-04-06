Стартовал творческий проект ProСпецкабель!

Кабельный завод «Спецкабель» работает над серией познавательных передач ProСпецкабель – проектом, который заинтересует заказчиков и партнеров кабельных предприятий, а также широкую аудиторию. Цель программы – интересно и простым языком рассказать о кабелях специального назначения.

Вышла первая передача цикла «Специальный кабель: что это и для чего он нужен?». Это вводная программа – ведущий проговорил о применении специальных кабелей в промышленности и продемонстрировал поэтапный процесс их производства на примере кабелей для нефтеперерабатывающих заводов.

Интервью для первого выпуска дал ведущий специалист отдела по работе с проектными организациями ООО НПП «Спецкабель» Николай Аксёнов. Он объяснил, почему в номенклатуре специальных кабелей так много маркоразмеров.

Предлагаем посмотреть первую передачу проекта ProСпецкабель.