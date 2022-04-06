Высокоскоростная система контроля и измерения в режиме онлайн

Компания LaserLinc (США) объявила о выпуске новой высокоскоростной контрольно-измерительной системы FlawSense, которая позволяет производителям труб, проводов и кабелей обнаруживать в режиме реального времени дефекты поверхности, которые могут возникать во время производственного процесса, и соответствующим образом корректировать процесс для того, чтобы устранить их.

Система отслеживает возникающие дефекты, и эти части изделия могут быть отбракованы, а конечные потребители получат качественное изделие, характеристики которого соответствуют спецификации. Система FlawSense также предоставляет высокоточные результаты измерения диаметра и овальности изделия, действительно намного точнее, чем лазерные измерительные системы или технология видеокамер. Дефектоскоп FlawSense, таким образом, обеспечивает производителям единое измерительное решение, предоставляя данные, отображаемые в TotalVu, хорошо известном графическом пользовательском интерфейсе, разработанном компанией LaserLinc.

Система FlawSense основана на гениальной технологии. Она состоит из не менее чем трёх лазерных источников, которые симметрично расположены вокруг трубки, трубы, провода или кабеля. Каждый луч лазера проходит через оптику, проецируя линейную матрицу света, а датчик матрицы CMOS собирает свет, отраженный от поверхности изделия. Матрица датчиков эффективно поставляет результаты многоточечных измерений триангуляции по всему полю зрения лазера и позволяет вычислить профиль с использованием сложных алгоритмов и манипулирования данными облака точек. Высокая разрешающая способность и частота кадров камеры даёт возможность обнаруживать мельчайшие дефекты будь то выступы, углубления, трещины и т.д., и они воспроизводятся как 3D изображения, при этом третье измерение достигается за счёт перемещения изделия через поле зрения в направлении машины.

Система FlawSense обеспечивает комплексное решение по обнаружению дефектов и измерениям критически важных геометрических размеров круглых изделий, в частности тех, которые используются в сопряжённых с риском областях, к которым предъявляются повышенные требования и где особенно важны жёсткие допуски и отсутствие дефектов. Полученные данные могут передаваться в TotalVu – хорошо известное программное обеспечение с графическим пользовательским интерфейсом компании LaserLinc, которое широко используется в упомянутых отраслях промышленности для сбора данных с других работающих в режиме онлайн приборов компании, таких как лазерные микрометры, ультразвуковые измерительные устройства и т. д., и даже приборов других поставщиков. Подключить систему FlawSense к этому стандартному программному обеспечению совсем несложно, так как продуктовая линейка компании LaserLinc имеет общую архитектуру.