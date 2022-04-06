Компании Госкорпорации «Росатом» предлагают промышленным потребителям без инвестиционных вложений установить на своих объектах интеллектуальную систему накопления электроэнергии мощностью мощностью от 1 до 3 МВт для сокращения затрат на энергоснабжение. Программа «Коммерческая диспетчеризация на базе накопителя энергии» разработана специалистами отраслевого интегратора по системам накопления энергии ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») и АО «Атомэнергопромсбыт» (входит в АО «НоваВинд» - ветроэнергетический дивизион Росатома).

В основе разработанного сервиса заложен принцип управления профилем нагрузки электропотребления промышленного предприятия, который может изменяться за счет снижения или смещения нагрузки путем изменения режимов работы на предприятии, а также за счет применения системы накопления энергии, использование которой не требует изменения сложившихся режимов работы.

Проект реализуется на основе современных цифровых решений: математического моделирования с применением методов предиктивной аналитики и анализа больших данных, централизованной системы удаленного мониторинга и управления системами накопления верхнего уровня и непосредственно самой системой накопления, которая размещается у потребителя вместе со встроенным программно-аппартным комплексом. Совокупный эффект от внедрения этого сервиса достигает 14 млн рублей в год на каждый мегаватт установленной мощности системы накопления.

Добиться снижения расходов на электроэнергию возможно за счет системы накопления энергии на базе литий-ионных батарей, которые накапливают энергию в часы с низкой стоимостью и выдают обратно во внутреннюю сеть предприятия в «дорогие» пиковые часы нагрузки. Разработанные математические модели являются собственной разработкой Росатома и лежат в основе работы всего автоматизированного программно-аппаратного комплекса, которые обеспечивает планирование оптимального режима работы системы для получения максимального экономического эффекта конкретного потребителя.

Все необходимое оборудование и программно-аппаратное обеспечение для реализации сервиса «Коммерческой диспетчеризации» предоставляется за счет средств АО «Атомэнергопромсбыт» с последующим их возвратом через заключение договора с предприятием по энергосервисной схеме. В перечень оборудования входит как система накопления, поставляемая ООО «РЭНЕРА», так и централизованная система его удаленного мониторинга и управления, разработанная на на базе отечественной платформы AlteroUniversal компании АльтероСмарт.

Подать заявку на участие можно по адресу renera@rosatom.ru или dr@apsbt.ru, указав в названии письма тему «Участие в программе оптимизации расходов на электроснабжение». На первом этапе для предварительной оценки возможности участия в программе предприятиям достаточно предоставить данные своего почасового профиля потребления электроэнергии с указанием расчетного уровня напряжения. Следующим этапом является определение места для размещения контейнера с оборудованием и центра питания для его подключения к внутренней электрической сети в контуре предприятия.

«Сегодня мы наблюдаем повышенный интерес к применению систем накопления энергии со стороны промышленных потребителей. Чтобы придать дополнительный импульс для принятия решения по реализации проектов СНЭЭ и оценить все преимущества, мы разработали специальную программу с применением накопителя энергии нового класса, который позволит предприятиям получать существенную экономию. Наше предложение будет интересно промышленным потребителям, которые оплачивают отдельно электроэнергию и мощность, имеют неравномерный график нагрузки. Принять участие в программе смогут средние и крупные промышленные предприятия», - отметил генеральный директор ООО «РЭНЕРА» Александр Камашев.

«В электроэнергетике сегодня происходят серьезные изменения, обусловленные широким применением новых систем автоматизации в технологических процессах управления и эксплуатации объектов генерации, электросетевого комплекса, а также в производственных процессах промышленных предприятий. Интеллектуальный сервис «Коммерческой диспетчеризации», разработанный АО «Атомэнергопромсбыт» специально для квалифицированных потребителей электроэнергии, является частью происходящих в отрасли изменений и направлен на оптимизацию затрат отдельного предприятия. Росатом в данном проекте выступает комплексным заказчиком и интегратором всего цикла разработки – от математического моделирования, до автоматизации и сборки промышленной системы накопления. Надеюсь, что наше предложение заинтересует промышленные предприятия и крупные холдинги», - отметил генеральный директор АО «НоваВинд» Григорий Назаров.

22 марта 2022 года первая в России установка «Коммерческой диспетчеризации» интегратора Росатома по системам накопления энергии ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») была введена в промышленную эксплуатацию на площадке АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш»).

ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») - активно развивающийся отраслевой интегратор Росатома в области систем накопления электроэнергии. Компания производит литий-ионные системы хранения энергии для источников аварийного и бесперебойного питания, гибридных систем с участием возобновляемых источников генерации, тяговые батареи для электротранспорта, спецтехники и других направлений. ООО «РЭНЕРА» планирует построить в Калининградской области завод по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей. Завод общей мощностью выпускаемых устройств около 4 ГВт*ч в год начнет работу в 2025 году. Наличие собственного R&D центра позволяет разрабатывать, наряду с типовыми системами, комплексные решения под индивидуальные требования заказчика. Команда сопровождает проект от НИОКР до производства, осуществляет сервисное обслуживание.

АО «Атомэнергопромсбыт» (входит в контур управления АО «НоваВинд» - ветроэнергетического дивизиона Росатома) учреждено в мае 2014 года в качестве корпоративной энергосбытовой компании Госкорпорации «Росатом», осуществляющей поставку электроэнергии для предприятий атомной отрасли и других потребителей электроэнергии. Помимо этого, компания развивает проекты «новой» энергетики в рамках модели рынка электроэнергии в России: ВИЭ, распределенная генерация, накопители, цифровая энергетика.