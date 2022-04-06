 
Цифровая революция

Росатом предлагает промышленным предприятиям сократить расходы на электроснабжение по программе "Коммерческая диспетчеризация на базе накопителя энергии"

Росатом предлагает промышленным предприятиям сократить расходы на электроснабжение по программе Коммерческая диспетчеризация на базе накопителя энергии

6 апреля 2022, 14:30
Рубрика: Цифровая революция
Метки: АККУМУЛЯТОРЫ, СНЭ, ТВЭЛ, РЭНЕРА, РОСАТОМ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "ТВЭЛ"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 8 мин
348

Компании Госкорпорации «Росатом» предлагают промышленным потребителям без инвестиционных вложений установить на своих объектах интеллектуальную систему накопления электроэнергии мощностью мощностью от 1 до 3 МВт для сокращения затрат на энергоснабжение. Программа «Коммерческая диспетчеризация на базе накопителя энергии» разработана специалистами отраслевого интегратора по системам накопления энергии ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») и АО «Атомэнергопромсбыт» (входит в АО «НоваВинд» - ветроэнергетический дивизион Росатома).

В основе разработанного сервиса заложен принцип управления профилем нагрузки электропотребления промышленного предприятия, который может изменяться за счет снижения или смещения нагрузки путем изменения режимов работы на предприятии, а также за счет применения системы накопления энергии, использование которой не требует изменения сложившихся режимов работы.

Проект реализуется на основе современных цифровых решений: математического моделирования с применением методов предиктивной аналитики и анализа больших данных, централизованной системы удаленного мониторинга и управления системами накопления верхнего уровня и непосредственно самой системой накопления, которая размещается у потребителя вместе со встроенным программно-аппартным комплексом. Совокупный эффект от внедрения этого сервиса достигает 14 млн рублей в год на каждый мегаватт установленной мощности системы накопления.

Добиться снижения расходов на электроэнергию возможно за счет системы накопления энергии на базе литий-ионных батарей, которые накапливают энергию в часы с низкой стоимостью и выдают обратно во внутреннюю сеть предприятия в «дорогие» пиковые часы нагрузки. Разработанные математические модели являются собственной разработкой Росатома и лежат в основе работы всего автоматизированного программно-аппаратного комплекса, которые обеспечивает планирование оптимального режима работы системы для получения максимального экономического эффекта конкретного потребителя.

Все необходимое оборудование и программно-аппаратное обеспечение для реализации сервиса «Коммерческой диспетчеризации» предоставляется за счет средств АО «Атомэнергопромсбыт» с последующим их возвратом через заключение договора с предприятием по энергосервисной схеме. В перечень оборудования входит как система накопления, поставляемая ООО «РЭНЕРА», так и централизованная система его удаленного мониторинга и управления, разработанная на на базе отечественной платформы AlteroUniversal компании АльтероСмарт.

Подать заявку на участие можно по адресу renera@rosatom.ru или dr@apsbt.ru, указав в названии письма тему «Участие в программе оптимизации расходов на электроснабжение». На первом этапе для предварительной оценки возможности участия в программе предприятиям достаточно предоставить данные своего почасового профиля потребления электроэнергии с указанием расчетного уровня напряжения. Следующим этапом является определение места для размещения контейнера с оборудованием и центра питания для его подключения к внутренней электрической сети в контуре предприятия.

«Сегодня мы наблюдаем повышенный интерес к применению систем накопления энергии со стороны промышленных потребителей. Чтобы придать дополнительный импульс для принятия решения по реализации проектов СНЭЭ и оценить все преимущества, мы разработали специальную программу с применением накопителя энергии нового класса, который позволит предприятиям получать существенную экономию. Наше предложение будет интересно промышленным потребителям, которые оплачивают отдельно электроэнергию и мощность, имеют неравномерный график нагрузки. Принять участие в программе смогут средние и крупные промышленные предприятия», - отметил генеральный директор ООО «РЭНЕРА» Александр Камашев.

«В электроэнергетике сегодня происходят серьезные изменения, обусловленные широким применением новых систем автоматизации в технологических процессах управления и эксплуатации объектов генерации, электросетевого комплекса, а также в производственных процессах промышленных предприятий. Интеллектуальный сервис «Коммерческой диспетчеризации», разработанный АО «Атомэнергопромсбыт» специально для квалифицированных потребителей электроэнергии, является частью происходящих в отрасли изменений и направлен на оптимизацию затрат отдельного предприятия. Росатом в данном проекте выступает комплексным заказчиком и интегратором всего цикла разработки – от математического моделирования, до автоматизации и сборки промышленной системы накопления. Надеюсь, что наше предложение заинтересует промышленные предприятия и крупные холдинги», - отметил генеральный директор АО «НоваВинд» Григорий Назаров.

22 марта 2022 года первая в России установка «Коммерческой диспетчеризации» интегратора Росатома по системам накопления энергии ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») была введена в промышленную эксплуатацию на площадке АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш»).

 

ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») - активно развивающийся отраслевой интегратор Росатома в области систем накопления электроэнергии. Компания производит литий-ионные системы хранения энергии для источников аварийного и бесперебойного питания, гибридных систем с участием возобновляемых источников генерации, тяговые батареи для электротранспорта, спецтехники и других направлений. ООО «РЭНЕРА» планирует построить в Калининградской области завод по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей. Завод общей мощностью выпускаемых устройств около 4 ГВт*ч в год начнет работу в 2025 году. Наличие собственного R&D центра позволяет разрабатывать, наряду с типовыми системами, комплексные решения под индивидуальные требования заказчика. Команда сопровождает проект от НИОКР до производства, осуществляет сервисное обслуживание.

АО «Атомэнергопромсбыт» (входит в контур управления АО «НоваВинд» - ветроэнергетического дивизиона Росатома) учреждено в мае 2014 года в качестве корпоративной энергосбытовой компании Госкорпорации «Росатом», осуществляющей поставку электроэнергии для предприятий атомной отрасли и других потребителей электроэнергии. Помимо этого, компания развивает проекты «новой» энергетики в рамках модели рынка электроэнергии в России: ВИЭ, распределенная генерация, накопители, цифровая энергетика.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО "ТВЭЛ"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Цифровая революция
В Москве открылся Центр компетенций интеллектуальных транспортных систем 05.04.2022
В Москве открылся Центр компетенций интеллектуальных транспортных систем
Использование Системным оператором цифровой системы мониторинга запасов устойчивости позволит оптими... 05.04.2022
Использование Системным оператором цифровой системы мониторинга запасов устойчивости позволит оптими...
Эдуард Шереметцев: 05.04.2022
Эдуард Шереметцев: "Национальная энергетическая платформа" может частично заработать в декабре 2023 ...
Системный оператор повышает эффективность использования электрической сети энергосистемы Забайкальск... 04.04.2022
Системный оператор повышает эффективность использования электрической сети энергосистемы Забайкальск...

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно