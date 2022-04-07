Наблюдательный совет Фонда развития промышленности утвердил специальную программу для поддержки промышленных предприятий «Формирование компонентной и ресурсной базы».

В рамках этой программы льготное заёмное финансирование предоставляется производителям импортозамещающей продукции на приобретение критически важных комплектующих, материалов, сырья, запасных частей и оснастки, производство которых в России ограничено или отсутствует.

В сложившихся условиях мы окажем дополнительную поддержку производителям импортозамещающей продукции. Теперь предприятия смогут получить займы до 500 млн рублей под 5% годовых на приобретение сырья, комплектующих и запасных частей по новой программе «Формирование компонентной и ресурсной базы». Мы также докапитализируем ФРП на 20 млрд рублей, чтобы предприятия получили дополнительные возможности воспользоваться его программами льготного финансирования,

– отметил Министр промышленности и торговли РФ, глава Наблюдательного совета ФРП Денис Мантуров.

Сумма займа по новой программе составляет от 10 до 500 млн рублей сроком на 3 года под 5% годовых, софинансирование не требуется. Предприятия смогут получить займы на приобретение сырья, комплектующих и запасных частей, применяемых в составе изделий, перечисленных в приложении к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ». Таким образом, новая программа будет повышать уровень локализации конечной продукции, производимой в России. Соответствие продукции проекта приоритетам программы должно быть подтверждено отраслевым департаментом Минпромторга России.

Программа имеет ряд льгот и в части обеспечения займов. Финансово устойчивым компаниям в качестве обеспечения требуется только поручительство бенефициара и генерального директора. При этом финансово устойчивым госкорпорациям и ПАО, акции которых обращаются на бирже, обеспечение не требуется. Остальные компании предоставляют обеспечение займов в соответствии со стандартами ФРП (банковские гарантии, гарантии ВЭБ.РФ, ПАО, Корпорации МСП или залог недвижимости, оборудования и т.д.).