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На энергоблоке №1 Ростовской АЭС установят новый комплекс электрооборудования системы управления и защиты

На Ростовской АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион Росатома) специалисты завершили входные испытания комплекса электрооборудования системы управления и защиты для энергоблока №1, изготовленного АО «Корпорация «ВНИИЭМ» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Новое оборудование изготовлено в соответствии с новыми, более жесткими, требованиями стандартов в области использования атомной энергии. Основное назначение системы управления и защиты реактора заключается в непрерывном контроле хода цепной реакции в реакторе и управлении реактором при его пуске, работе на мощности и остановке.

«Мы приступили к выполнению программы по продлению срока эксплуатации нашего первого энергоблока. Новый комплекс электрооборудования будет установлен на этом энергоблоке в 2023 году в рамках модернизации существующей системы управления и защиты. Замена будет произведена в период планово-предупредительного ремонта», – сообщил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

Подлежащий замене комплект электрооборудования безотказно отработал на энергоблоке №1 Ростовской АЭС более 20 лет. За этот период энергоблок выработал более 166 млрд кВтч электроэнергии. 

Напомним, что первый энергоблок Ростовской АЭС введен в промышленную эксплуатацию сроком на 30 лет 25 декабря 2001 года, а в 2021 году был дан старт программе продления его ресурса, в рамках которой будет проведен масштабный комплекс мероприятий по модернизации и техническому перевооружению энергоблока для безопасной и надежной работы в течение следующего срока эксплуатации. 

Сегодня Ростовская АЭС является гарантом энергетической независимости и стабильности работы энергосистемы Юга России, в состав которой входят энергосистемы субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Каждая третья лампочка в регионе питается энергией, вырабатываемой Ростовской АЭС.

Энергоблоки №1, №2, №3, №4 Ростовской атомной станции работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

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Источник: АО "Концерн Росэнергоатом"

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