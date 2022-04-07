Министерство промышленности и торговли Российской Федерации опубликовало ежегодную официальную статистику развития индустриальных парков и промышленных технопарков в России. Их количество достигло 396 объектов, что на 65 больше чем в 2020 году.

Минпромторг России с 2020 года по решению Правительства Российской Федерации назначен уполномоченным органом по сбору статистики и мониторингу деятельности индустриальных парков и промышленных технопарков. В соответствии с Федеральным планом статистических работ Минпромторг России ежегодно обеспечивает подведение итогов деятельности парков по 16-ти показателям.

В соответствии с поручением Президента России В.В. Путина Министерство промышленности и торговли в 2021 году завершило работу по унификации терминологии и требований в сфере промышленной инфраструктуры, что позволило создать прозрачные условия для инвесторов проектов по созданию и развитию индустриальных парков и промышленных технопарков.

На территории Российской Федерации по итогам 2021 года действует и создается 306 индустриальных парков. На их территории размещены более 4,2 тыс. предприятий, прирост за 2021 год составил 500 предприятий, создано более 7,5 тысяч новых рабочих мест. Объем внебюджетных инвестиций резидентов в открытие новых производств составил свыше 187 млрд рублей, что на 14 % больше чем в 2020 году.

Количество действующих и создаваемых промышленных технопарков увеличилось более чем на 20 % и составило 90 объектов с общей площадью порядка 2,1 млн кв. м подготовленных площадей, обеспеченных коммунальной, транспортной и технологической инфраструктурой.

Высокая динамика развития региональной промышленной инфраструктуры связана с повышенным спросом на готовые производственные площади и восстановительным ростом экономики в 2021 году. Темпы роста были достигнуты также благодаря новым федеральным мерам государственной поддержки,

- прокомментировал заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных.

В пятерку регионов - лидеров по количеству действующих и создаваемых парков вошли Московская область (91 объект), Республика Татарстан (31), Республика Башкортостан (20), Ленинградская область (12), Свердловская область (12).

Статистика собрана с помощью модуля Государственной информационной системы промышленности «Геоинформационная система «Индустриальные парки. Технопарки. Кластеры» (https://gisp.gov.ru/gisip) посредством заполнения управляющими компаниями парков анкетных данных, достоверность которых была проверена Ассоциацией индустриальных парков России и Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России. Минпромторгом России совместно с Росстатом были согласованы 16 статистических показателей деятельности индустриальных парков и промышленных технопарков и выработана единая методика их расчета. Данные опубликованы на официальном сайте Росстата.

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