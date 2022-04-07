В Подольске завершилось строительство производственного корпуса по выпуску кабелей, сообщил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

"Завершено строительство производственного корпуса для завода "Электропровод" в Подольске. Предприятие будет выпускать кабельную продукцию", — написал Гарибян в своём телеграмм-канале.

По его словам, уже 11 апреля Главгосстройнадзор выйдет на финишную проверку.

"При условии, что все требования соблюдены, в самые короткие сроки на объект будет выдано заключение о соответствии", — пояснил Гарибян.

Он подчеркнул, что в условиях международных экономических санкций эта продукция будет востребована.