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В подмосковном Подольске построили заводской корпус по выпуску кабелей

В подмосковном Подольске построили заводской корпус по выпуску кабелей

7 апреля 2022, 14:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЭЛЕКТРОПРОВОД
Отрасль: Строительство Кабельная промышленность 
Источник: ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ

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В Подольске завершилось строительство производственного корпуса по выпуску кабелей, сообщил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

"Завершено строительство производственного корпуса для завода "Электропровод" в Подольске. Предприятие будет выпускать кабельную продукцию", — написал Гарибян в своём телеграмм-канале.

По его словам, уже 11 апреля Главгосстройнадзор выйдет на финишную проверку.

"При условии, что все требования соблюдены, в самые короткие сроки на объект будет выдано заключение о соответствии", — пояснил Гарибян.

Он подчеркнул, что в условиях международных экономических санкций эта продукция будет востребована.

"Сейчас, в условиях санкционного давления на нашу страну, этот продукт производства как никогда востребован в промышленном и строительном секторах", — подчеркнул министр.

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Источник: ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ

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