НПП "ГЕРДА" на выставке "НЕФТЕГАЗ 2022" 18-21 апреля
7 апреля 2022, 14:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЭЛЕКТРОПРОВОД
Отрасль: Строительство Кабельная промышленность
Источник: ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ
В Подольске завершилось строительство производственного корпуса по выпуску кабелей, сообщил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.
"Завершено строительство производственного корпуса для завода "Электропровод" в Подольске. Предприятие будет выпускать кабельную продукцию", — написал Гарибян в своём телеграмм-канале.
По его словам, уже 11 апреля Главгосстройнадзор выйдет на финишную проверку.
"При условии, что все требования соблюдены, в самые короткие сроки на объект будет выдано заключение о соответствии", — пояснил Гарибян.
Он подчеркнул, что в условиях международных экономических санкций эта продукция будет востребована.
"Сейчас, в условиях санкционного давления на нашу страну, этот продукт производства как никогда востребован в промышленном и строительном секторах", — подчеркнул министр.
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