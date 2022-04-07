АО «ОКБМ Африкантов» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – «Атомэнергомаш») приступило к изготовлению оборудования реакторной установки «РИТМ-200» для четвертого серийного универсального атомного ледокола «Чукотка», который должен быть введен в эксплуатацию в 2026 году.

«РИТМ-200» – это двухреакторная установка с реакторами тепловой мощностью 175 МВт каждый. Установка имеет высокий ресурс, коэффициент использования установленной мощности и период непрерывной работы, минимальное количество перегрузок активной зоны. К тому же, установка обладает низким уровнем собственного энергопотребления, что обеспечивает лучшие эксплуатационные характеристики ледокола в целом.

В «ОКБМ Африкантов» в числе прочего изготавливается ключевое оборудование парогенерирующего блока, такое как блок труб и устройств, шахта внутрикорпусная и крышка реактора.

Также в АО «ОКБМ Африкантов» завершено изготовление перегрузочного комплекса для ледоколов нового поколения. Перегрузочный комплекс предназначен для перегрузки активных зон реакторных установок «РИТМ-200». Оборудование позволяет выполнять весь комплекс работ в процессе эксплуатации универсальных атомных ледоколов, связанных со вскрытием реактора, выгрузкой отработавших тепловыделяющих сборок (ТВС), загрузкой новых ТВС, монтажом реакторного оборудования и обеспечением физического пуска.

Предприятия АО «Атомэнергомаш» обеспечивают полную производственную цепочку создания «РИТМ-200» – от проектирования и производства заготовок до изготовления и монтажа оборудования. АО «ОКБМ Африкантов» выступает проектировщиком и комплектным поставщиком изделия, а также изготавливает ряд важных элементов силовой установки. Изготовление корпуса реактора и финальная сборка проходят на заводе «ЗиО-Подольск». Полученный опыт разработки и изготовления реакторных установок «РИТМ-200» также позволил АО «Атомэнергомаш» стать комплектным поставщиком оборудования для ледоколов проекта «Лидер», для которого машиностроительный дивизион Росатома поставит весь силовой остров, включая новую реакторную установку «РИТМ-400».

21 октября 2020 года официально вступил в строй головной атомный ледокол «Арктика» с РУ РИТМ-200. 24 декабря 2021 года введен в эксплуатацию первый серийный универсальный атомный ледокол «Сибирь» проекта 22220. Продолжается строительство универсальных атомных ледоколов «Урал», «Якутия» и «Чукотка».

Судостроение является одним из самых динамичных бизнес-направлений «Атомэнергомаша». Сегодня машиностроительный дивизион Росатома может производить не только реакторные установки, но и прочее оборудование для судостроительной отрасли, включая широкую линейку общесудовой арматуры, котельное, емкостное, теплообменное и фильтровальное оборудование, элементы паротурбинных установок и ряд вспомогательных систем. Предприятия дивизиона располагают оборудованием и компетенциями для выполнения всех технологических операций, начиная от литейного и заготовительного производства и заканчивая испытаниями и упаковкой готовой продукции.

Источник: Медиа-центр АО «Атомэнергомаш»