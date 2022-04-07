Представители НИК В3 «Подстанции и электроустановки» и НИК В2 «Воздушные линии» 7 апреля 2022 года приняли участие в круглом столе, который состоялся в Общественной палате Российской Федерации.

Тема мероприятия: «Параллельный импорт из Китая: риски и возможности». Организаторами мероприятия выступили Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития. Формат мероприятия: гибридный (онлайн/офлайн).

В рамках круглого стола детально разобраны следующие темы: