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Представители НИК В3 "Подстанции и электроустановки" и НИК В2 "Воздушные линии" приняли участие в круглом столе в Общественной палате Российской Федерации

Представители НИК В3 Подстанции и электроустановки и НИК В2 Воздушные линии приняли участие в круглом столе в Общественной палате Российской Федерации

7 апреля 2022, 18:01
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК В2, НИК В3
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Представители НИК В3 «Подстанции и электроустановки» и НИК В2 «Воздушные линии» 7 апреля 2022 года приняли участие в круглом столе, который состоялся в Общественной палате Российской Федерации.

Тема мероприятия: «Параллельный импорт из Китая: риски и возможности». Организаторами мероприятия выступили Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития. Формат мероприятия: гибридный (онлайн/офлайн).

В рамках круглого стола детально разобраны следующие темы:

  1. Что такое параллельный импорт? Будет ли работать ТРОИС?
  2. Какие способы защиты интеллектуальной собственности действуют в России?
  3. Авторские права в России

 

 

 

 

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Источник: РНК СИГРЭ

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