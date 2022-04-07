Как развернуть в компании самую популярную платформу
7 апреля 2022, 18:01
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК В2, НИК В3
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: РНК СИГРЭ
Представители НИК В3 «Подстанции и электроустановки» и НИК В2 «Воздушные линии» 7 апреля 2022 года приняли участие в круглом столе, который состоялся в Общественной палате Российской Федерации.
Тема мероприятия: «Параллельный импорт из Китая: риски и возможности». Организаторами мероприятия выступили Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития. Формат мероприятия: гибридный (онлайн/офлайн).
В рамках круглого стола детально разобраны следующие темы:
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