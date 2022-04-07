«Россети Тюмень» завершили модернизацию линии электропередачи (ЛЭП) в ХМАО-Югре. Энергетики установили подвесные ограничители перенапряжения на высоковольтной линии «Полоцкая-Пимская-2», обеспечивающей энергоснабжение промышленных объектов «Сургутнефтегаза». На эти цели компания направила более 27 млн рублей.

В ходе модернизации «Россети Тюмень» усилили грозозащиту ЛЭП – работники компании установили на участках общей протяженностью более 100 км порядка 480 ограничителей перенапряжения (ОПН). Адаптированные к разным климатическим условиям аппараты позволят защитить провода и электросетевое оборудование при попадании в них молний. Расчетный срок службы установленных устройств составляет около 30 лет. Благодаря слаженным и оперативным действиям специалистов «Россети Тюмень» монтаж ОПН выполнен досрочно. По завершении работ уровень оснащенности воздушной линии «Полоцкая-Пимская-2» ограничителями составил 100%.

Выполненные мероприятия обеспечивают функционирование электрооборудования в грозовой период в штатном режиме. Благодаря реализации инвестпроекта «Россети Тюмень» повысили надежность энергоснабжения крупных объектов нефтедобычи – Быстринского и Западно-Сургутского месторождений. Так, общие геологические запасы Западно-Сургутского центра добычи углеводородов оцениваются в объеме более полумиллиарда тонн нефти.