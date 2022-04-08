На Нововоронежской АЭС завершилась реализация первого, подготовительного этапа по исследованию свойств нейтрино – одной из самых распространенных и при этом трудноуловимых частиц во Вселенной, которая на сегодняшний день еще недостаточно изучена.

Исследования позволят понять основы физики, устройство Вселенной, а также создать инструмент для дистанционного отслеживания работы атомного реактора, повысив безопасность АЭС.

Инициаторами проекта стали Объединенный институт ядерных исследований (г.Дубна, Московская область) и Воронежский государственный университет.

В качестве площадки выбран инновационный энергоблок №6 Нововоронежской АЭС, работающий в режиме опытно-промышленной эксплуатации 18-месячного топливного цикла. Современный водо-водяной энергетический реактор с ВВЭР-1200 является мощнейшим источником нейтрино на Земле, испуская порядка 600 квинтиллионов нейтрино в секунду.

Группа московских и воронежских физиков совместно с работниками отдела ядерной безопасности и надежности, цеха тепловой автоматики и измерений НВ АЭС в течение двух лет, с 2020 года, измеряла фоновые условия различных технологических помещений АЭС.

С помощью разработанного в Объединенном институте ядерных исследований специального мюонного телескопа и низкофонового пропорционального счетчика был выбран ряд мест, где планируется провести второй этап проекта и установить основное исследовательское оборудование для изучения нейтринного излучения и космических лучей.

Для осуществления программы нейтринных исследований требуется прецизионная точность измерений. Необходима всеобъемлющая информация как о потоке нейтрино, так и о радиоактивных фонах, связанных с космическим излучением и остаточной естественной радиоактивностью. На следующем этапе работы предполагается установка на АЭС высокочувствительных детекторов, которые будут контролировать поток нейтрино, а также бета-, гамма-, и нейтронные фоны. Дополнительно нами будет создан 3D-анализатор фона космического излучения», – рассказал начальник отдела Объединенного института ядерных исследований Евгений Якушев.

Ранее ученые изучили фоновые условия в исследовательских центрах в Дубне (Московская область), Лионе, Гренобле, лаборатории LSM во Франции. Оценив данные, они пришли к выводу, что на сегодня условия на Нововоронежской АЭС являются одними из самых привлекательных из рассматриваемых в мире.

«Наши инженеры принимают самое активное участие в этом уникальном и перспективном проекте. Создание исследовательской установки мирового уровня на Нововоронежской АЭС может стать базой для воспитания научных кадров, открыть новые горизонты перед человечеством. Эта работа поможет найти ответы на многие вопросы фундаментальной, а также ядерной физики», – сказал начальник отдела ядерной безопасности и надежности НВ АЭС Евгений Голубев.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.