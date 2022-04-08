Об этом рассказали представители АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» (входит в научный дивизион Госкорпорации «Росатом» – АО «Наука и инновации») на заседании секции «Инженерно-технические вопросы управляемого термоядерного синтеза (УТС)» научно-технического совета № 6 Госкорпорации «Росатом», которое прошло в конце марта в Звенигороде.

В мероприятии приняли участие представители АО «НИИЭФА», АО «НИКИЭТ», Проектного центра «ИТЭР», ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ», АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», НИЦ «Курчатовский институт», ИЯФ СО РАН, ФТИ РАН, ИПФ РАН, ВНИИКП, АО «Красная звезда», АО «ВНИИНМ», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», НИЯУ МИФИ, Госкорпорации «Росатом».

Участники встречи обсудили реализацию федерального проекта «Разработка технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий», включенного под номером три в комплексную программу «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года» (КП РТТН).

Руководители ГНЦ РФ ТРИНИТИ – одного из ключевых исполнителей федерального проекта № 3 КП РТТН – представили промежуточные результаты проекта по созданию инфраструктуры для токамака с реакторными технологиями. Новую экспериментальную установку планируется построить к 2030 году в Троицке.

«Проект реализуется в два этапа: первый – реконструкция энергетической инфраструктуры, второй – инженерной инфраструктуры и создание токамака. При этом работы по обоим этапам начались практически одновременно. В конце 2021 года мы получили положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию первого этапа реконструкции термоядерного комплекса «Токамак с сильным полем». Также в конце года была разработана рабочая документация. В марте начались работы по расчистке территории для будущей строительной площадки. Сейчас прокладываем временные дороги и обустраиваем инженерные сети», – рассказал научный руководитель по управляемому термоядерному синтезу и плазменным технологиям ГНЦ РФ ТРИНИТИ Александр Романников.

«Уже сейчас очевидно, что организации-участники третьего федерального проекта взяли хороший темп и перешли из стадии разработки и планирования в активную стадию реализации проектов в своих организациях. Плотное рабочее взаимодействие и тесная кооперация организаций Госкорпорации «Росатом» и других участников федерального проекта имеет ключевое значение для успешной реализации КП РТТН», – отметил заместитель генерального директора по реализации комплексной программы развития атомной науки, техники и технологий ГНЦ РФ ТРИНИТИ Кирилл Ильин.

Во время заседания участники также рассмотрели вопросы и предложения по разработке и применению высокотемпературных сверхпроводящих проводников для электромагнитных систем – неотъемлемой части установок управляемого термоядерного синтеза нового поколения.

Научно-технический совет Госкорпорации «Росатом» является постоянно действующим консультативным и совещательным органом, созданным на основании Федерального закона от 01.12.2007 №317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в целях научно-методологического, информационно-аналитического и экспертного обеспечения деятельности Госкорпорации. В состав Научно-технического совета Росатома входят 12 тематических НТС.

Токамак с реакторными технологиями (ТРТ) разрабатывается как полномасштабный прототип будущего термоядерного реактора/источника нейтронов. Он предназначен для исследования поведения плазмы в квазистационарных режимах, близких к зажиганию, исследования и отработки различных методов дополнительного нагрева плазмы, топливообеспечения, бланкетных технологий, разработки новых диагностик, работающих в больших нейтронных потоках, освоения тритиевой технологии. Проект разработан в рамках комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ на период до 2024 года». В 2021 году приступили к эскизному проектированию элементов ТРТ и к разработке диагностического оборудования. К концу 2024 года в ТРИНИТИ планируют завершить первый этап реконструкции термоядерного комплекса, необходимого для создания энергетической инфраструктуры будущей установки – токамака ТРТ.

Источник: Пресс-служба АО «Наука и инновации»