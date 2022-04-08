Системный оператор провел онлайн-семинар для участников пилотного проекта по управлению спросом на электроэнергию на розничном рынке. В ходе мероприятия представители Системного оператора рассказали об основных особенностях проведения отборов исполнителей услуг по управлению спросом в 2022 году, ключевых параметрах отбора на май – июнь 2022 года, основных изменениях в процедуре отбора и в договоре оказания услуг. В вебинаре приняли участие действующие исполнители услуг по управлению спросом, а также потенциальные участники проекта, в том числе потребители электроэнергии, представители отраслевых ассоциаций, энергосбытовых компаний и гарантирующих поставщиков.

Открывая онлайн-семинар, начальник Департамента рынка системных услуг АО «СО ЕЭС» Максим Кулешов рассказал о текущем статусе пилотного проекта по управлению спросом. Он отметил, что основная цель пилотного проекта – отработка нормативных, договорных и технологических решений для достижения целевой модели управления спросом на электрическую энергию, внедрение которой запланировано c 1 января 2023 года.

Представитель Системного оператора подчеркнул, что в настоящее время проект активно развивается, а потребители розничного рынка электроэнергии и организации электроэнергетической отрасли демонстрируют высокую заинтересованность в развитии механизма регулирования баланса спроса и предложения в энергосистеме. С момента старта проекта в июле 2019 года объем ресурсов управления спросом увеличился с 50 МВт до 1155 МВт.

«На протяжении двух месяцев реализации проекта в текущем году мы отметили достаточно стабильный, высокий эффект от использования механизма в рынке на сутки вперед (РСВ).

В числе основных особенностей оказания услуг в текущем периоде он отметил тренд к более ответственному планированию и рост выполнения обязательств по физической разгрузке со стороны участников проекта. Максим Кулешов подчеркнул, что Системный оператор продолжит курс на повышение исполнительской дисциплины участников проекта.

В продолжение доклада Максим Кулешов познакомил собравшихся с хронологией проведения отборов в 2022 году. На текущий момент публикация извещения о проведении отбора на следующий период намечена на 14 апреля, прием заявок запланирован на 25 - 26 апреля. Проведение отбора на 3 квартал 2022 года запланировано на первую половину июня, отбора на 4 квартал – на первую половину сентября.

В заключение доклада Максим Кулешов перечислил ключевые изменения в условиях оказания услуг, запланированных на 2022 год. В настоящее время уже установлены минимальный порог готовности участников проекта к снижению потребления, а также обеспечена возможность осуществления неполной разгрузки в рамках события управления спросом. В ближайшей перспективе будет разработан и введен в действие порядок проведения квалификационных испытаний объектов управления для определения их технических характеристик. Также к ближайшим планируемым изменениям относится установление финансовой ответственности за неисполнение обязательств, а также введение требований к минимальному объему снижения потребления объекта агрегированного управления спросом. Кроме того, Системный оператор ведет разработку методологии оценки влияния управления спросом на снижение углеродного следа в ЕЭС России.

В продолжение вебинара представитель Департамента рынка системных услуг АО «СО ЕЭС» Елена Деннер рассказала об основных изменениях в договоре оказания услуг по управлению спросом, которые планируется ввести в течение 2022 года. Они, в частности, касаются внедрения дифференцированных штрафных коэффициентов в зависимости от срока предупреждения о неготовности оказывать услуги в соответствующие сутки, начиная с мая 2022 года. Кроме того, в рамках доклада освещался проект порядка проведения квалификационных испытаний для определения характеристик агрегированных объектов управления спросом. По результатам таких испытаний будет устанавливаться возможность объектов управления участвовать в проекте.

В завершение представители Системного оператора ответили на вопросы участников мероприятия. Презентации докладов доступны по ссылке.

С материалами, представленными в рамках мероприятия, можно ознакомиться в специальном разделе, посвященном управлению спросом.

О пилотном проекте

В марте 2019 г. Правительством РФ принято постановление № 287 от 20.03.2019, регулирующее проведение пилотного проекта, целью которого является отработка технических и технологических решений, формирование агрегаторов управления спросом розничных потребителей как нового типа участников энергорынка и создание класса активных потребителей электроэнергии, способных адаптировать свое потребление к складывающимся в энергосистеме условиям.

В рамках пилотного проекта отбор исполнителей услуг по управлению спросом проводится один раз в квартал, что позволяет оперативно вносить коррективы в условия реализации пилотного проекта. Однако в связи с увеличением сроков реализации проекта, а также необходимость пересмотра тарифа на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в части обеспечения системной надежности (тарифа ОДУ-2) для определения предельного объема средств на оплату услуг по управлению спросом со стороны Федеральной антимонопольной службы периоды оказания услуг в первом полугодии 2022 года были скорректированы.

В целях совершенствования процедур и формирования целевой модели механизма управления спросом потребителей розничного рынка электроэнергии Системный оператор проводит регулярные практические семинары, в ходе которых заинтересованные лица имеют возможность получить всю необходимую информацию о проекте и обменяться опытом участия в нем.