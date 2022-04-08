ДВФУ совместно с Фондом развития ИНТЦ «Русский» определили четыре ключевых направления деятельности инновационного научно-образовательного центра. В проект войдут четыре научно-образовательных кластера: «IT-парк», «Биомедицина», «Биотехнологии» и «Морская инженерия». Об этом сообщила генеральный директор фонда Елена Харисова.

Для разработки детальных концепций и функциональных требований научно-образовательных кластеров в Дальневосточном федеральном университете созданы четыре рабочие группы. Соответствующий приказ подписал и.о. ректора Борис Коробец.

«Борис Николаевич определил руководителей рабочих групп, которые по сути являются кураторами научно-образовательных кластеров от университета. Их задача совместно с предпринимательским сообществом определить какие инновационные решения, а также инфраструктура поддержки R&D приоритетна для работы наших резидентов», - заявила глава Фонда.

При формировании кластеров учитывались потребности импортозамещения в важных отраслях российской промышленности, а также возможности развития высокотехнологичных производств на территории Дальнего Востока. Например, первоочередной задачей «IT-парка» станет создание инфраструктуры для развития IT отрасли в регионе.

«Мы хотим развивать здесь направление по проектированию и конструированию электронных печатных плат. Здесь же разместятся лаборатории IT-резидентов, которые будут разрабатывать различное ПО. Мы будем создавать центр обработки данных, который, помимо прочей IT инфраструктуры, будет включать суперкомпьютер для математического моделирования физических процессов по направлениям медицины, биотеха и инженерии», - рассказал один из кураторов НОКов, директор Института математики и компьютерных технологий Григорий Алексанин.

Создание кластера «Биомедицина» позволит выводить на российский рынок фармвещества для производителей лекарств и разрабатывать собственные медицинские технологии. Заместитель директора по развитию Института наук о жизни и биомедицины ДВФУ Вадим Кумейко подчеркнул, что на территории НОКа «Биомедицина» планируется наладить полную цепочку инновационного фармакологического процесса: здесь можно будет проводить доклинические и все этапы клинических испытаний, а также наладить цикл производства экспериментальных партий материалов медицинского назначения и биомедицинских клеточных продуктов.

«Сейчас в Приморье таких возможностей просто нет – доклинику делают в Новосибирске, а клинические испытания коллеги проводят, как правило, в Москве. Также большой потенциал мы видим в развитии высокотехнологической персонифицированной медицины», - пояснил ученый.

Еще одно важное направление – научно-образовательный кластер «Морская инженерия». По словам его куратора, директора Политехнического института Александра Вагнера, одна из главных задач НОКа - снизить зависимость компаний, связанных с освоением ресурсов Мирового океана и морским транспортом, от зарубежных поставщиков. Здесь планируется разрабатывать уникальное для России оборудование в таких отраслях как: подводная робототехника, оборудование для рыбной промышленности, морского транспорта, судоремонта, гидротехнических сооружений.

На территории научно-образовательного кластера «Биотехнологии» расположатся опытно-серийные производства двух типов. Директор Института Мирового океана Кирилл Винников отметил, что сегодня есть запрос регионального бизнеса на развитие опытно-серийных производств по выращиванию морских гидробионтов и получение новых морских продуктов с полезными свойствами. В НОКе «Биотехнологии» разместятся научно-технологические лаборатории и испытательные полигоны по разработке технологий искусственного воспроизводства водных биоресурсов, получения новых активных природных соединений морского происхождения и обеспечения биобезопасности морей Дальнего Востока. В данный момент рассматривается несколько потенциальных объектов для проведения поисковых исследований: дальневосточный трепанг, камчатский краб, серый морской еж и промысловые виды рыб.

«Экспертиза и научно-исследовательский опыт научных сотрудников Института Мирового океана позволит успешно решить целый комплекс задач по обеспечению продовольственной безопасности России за счет разработки и внедрения технологий в области аквакультуры, рыбохозяйственной мелиорации, экологического мониторинга прибрежной зоны, а также инновационного производства новой товарной продукции морского происхождения с улучшенными потребительскими качествами», - сообщил Кирилл Винников.

По словам заведующей Базовой кафедрой Биоэкономики и продовольственной безопасности ДВФУ, заместителя генерального директора по науке Фонда развития ИНТЦ «Русский» Людмилы Текутьевы, НОК «Биотехнологии» станет для предпринимателей площадкой формирования и сборки компетенций по созданию и масштабированию новых технологий, организации высокотехнологичных пилотных и серийных производств инновационных биопродуктов и биопрепаратов для пищевой и аграрной индустрии, косметической и фармацевтической промышленности с использованием сельскохозяйственного и морского биоресурсного потенциала Дальнего Востока.

В первую очередь, речь идет о биотехнологических разработках в области функционального, специализированного и персонализированного питания, экологизации сельского хозяйства, производства пищевых и кормовых добавок, биологически активных веществ и субстанций, основанных на рациональном использовании воспроизводимого дальневосточного биологического сырья.

«Уже сегодня очевидно, что Дальний Восток, имеет огромный потенциал в биотехнологической индустрии. Развитие этого направления позволит нам усилить продовольственную безопасность страны на трансграничных рынках АТР, а также снизить высокую импортозависимость российских агрохолдингов, кормовой, пищевой, фармакологической и косметической промышленностей от поставок зарубежных биотехнологических. В перспективе есть планы вывести дальневосточную биопродукцию на мировые рынки экспорта», - добавила Людмила Текутьева.

Напомним, ИНТЦ «Русский» создан постановлением Правительства РФ от 18.11.2020 №1868 по инициативе Дальневосточного федерального университета. Это территория с особым преференциальным режимом, предназначенная для развития высокотехнологичного бизнеса на Дальнем Востоке России и продвижения российских наукоемких продуктов и технологий на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди основных направлений деятельности ИНТЦ — освоение ресурсов Мирового океана, развитие биофармацевтики и биотехнологий, создание новых средств взаимодействия человека с цифровым миром.