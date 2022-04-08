На форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ», который завершается сегодня, представители Группы «» рассказали о работе с российскими поставщиками и приняли участие в сессиях, посвященных взаимодействию с IT-компаниями, организациями малого и среднего бизнеса

Электросетевой комплекс является одним из крупнейших потребителей высокотехнологичной продукции в стране. В 2021 году Группа «Россети» провела более 38 000 закупочных процедур на общую сумму 608 млрд рублей, к которым привлечено 17 400 поставщиков из 80 регионов России.

На форуме «ГОСЗАКАЗ» представители Группы «Россети» выступили с инициативами, нацеленными на повышение эффективности организации закупок в условиях быстро меняющегося экономического фона. В рамках состоявшихся дискуссий обсуждались планы по стимулированию промышленного роста и замещению импорта уникальной продукции, практические подходы к организации офсетных контрактов – долгосрочных договоров поставки со встречными инвестиционными обязательствами.

«ГОСЗАКАЗ» – самое масштабное мероприятие в России в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок. В этом году форум прошел на площадке технопарка «Сколково». Магистральной темой всех состоявшихся дискуссий стали меры поддержки российского индустриального сектора и бизнеса, реализуемые из-за возросшего внешнего давления на экономику России.

На выставке площадью более 10 000 кв. м свыше 200 экспонентов представили передовые достижения в самых разных отраслях: IT, энергетика, машиностроение, транспорт, строительство, медицина, образование и др.