 
Мероприятия

"Россети" привлекли к закупкам поставщиков из 80 регионов России

Россети привлекли к закупкам поставщиков из 80 регионов России

8 апреля 2022, 17:12
Рубрика: Мероприятия
Метки: РОССЕТИ, ГОСЗАКАЗ, ФОРУМ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "Россети"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
139

На форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ», который завершается сегодня, представители Группы «» рассказали о работе с российскими поставщиками и приняли участие в сессиях, посвященных взаимодействию с IT-компаниями, организациями малого и среднего бизнеса

Электросетевой комплекс является одним из крупнейших потребителей высокотехнологичной продукции в стране. В 2021 году Группа «Россети» провела более 38 000 закупочных процедур на общую сумму 608 млрд рублей, к которым привлечено 17 400 поставщиков из 80 регионов России.

На форуме «ГОСЗАКАЗ» представители Группы «Россети» выступили с инициативами, нацеленными на повышение эффективности организации закупок в условиях быстро меняющегося экономического фона. В рамках состоявшихся дискуссий обсуждались планы по стимулированию промышленного роста и замещению импорта уникальной продукции, практические подходы к организации офсетных контрактов – долгосрочных договоров поставки со встречными инвестиционными обязательствами.

«ГОСЗАКАЗ» – самое масштабное мероприятие в России в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок. В этом году форум прошел на площадке технопарка «Сколково». Магистральной темой всех состоявшихся дискуссий стали меры поддержки российского индустриального сектора и бизнеса, реализуемые из-за возросшего внешнего давления на экономику России.

На выставке площадью более 10 000 кв. м свыше 200 экспонентов представили передовые достижения в самых разных отраслях: IT, энергетика, машиностроение, транспорт, строительство, медицина, образование и др.

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ПАО "Россети"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
Павел Сорокин: 08.04.2022
Павел Сорокин: "Наши действия должны быть направлены на создание фундамента для продолжения стабильн...
Учёные и выпускники НИУ 08.04.2022
Учёные и выпускники НИУ "МЭИ" ― победители всероссийских конкурсов научных работ в области гид...
08.04.2022
"Россети Московский регион" проводит вебинар для садоводов и жителей коттеджных поселков
Внедрение инновационных продуктов и поддержку заказчиков обсудили на Форуме-выставке 07.04.2022
Внедрение инновационных продуктов и поддержку заказчиков обсудили на Форуме-выставке "ГОСЗАКАЗ"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live! Прямой эфир
+