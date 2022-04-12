Казахстан подготовил программу импортозамещения в обрабатывающей промышленности. Ряд ключевых проектов касается металлургической отрасли, сообщает пресс-служба правительства РК со ссылкой на данные министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«Был проанализирован весь импорт страны по линии министерства. Установлено, что общая сумма импорта составляет $38,4 млрд. в год, для продукции чёрной и цветной металлургии, в частности, – $3,1 млрд. ..В рамках импортозамещения запланировано строительство 4 сталелитейных заводов совокупной мощностью 1,8 млн. тонн продукции в год. Перспективный шаг позволит сократить импорт высококачественной стали на 76%. Так, в стране имеется возможность переработки 12,5 млн. тонн железорудного концентрата в сталь. Для этого, необходим новый крупный сталелитейный завод с выпуском 1 млн. тонн стали. Это позволит импортозаместить 700 тыс. тонн арматуры и наладить выпуск автолиста.

Также в пул вошли 2 новых завода по производству полукокса и спецкокса в Карагандинской области общей мощностью 1 млн. тонн продукции в год. Производство позволит полностью заместить импорт в объеме $330 млн. Дополнительно в чёрной металлургии планируется строительство 5 ферросплавных заводов.

В цветной металлургии до 2025 года планируется реализация 12 ключевых проектов. Один из важнейших – строительство нового электролизного завода, который сможет ежегодно перерабатывать 830 тыс. тонн глинозема. Его запуск позволит увеличить объёмы экспорта первичного алюминия в 4 раза до $1,2 млрд. в год. В рамках производства товаров с высокой добавленной стоимостью планируется реализация 6 ключевых проектов по производству продукции из алюминия (пищевые банки, оконные профили, радиаторы и др.)

Также планируется строительство нового медеплавильного завода, заводов по производству готовых изделий из меди (силовые кабели, катанка и провода, медные трубы и трубки), завода по переработке свинцового сырья, заводов по выпуску перренат аммония высшего качества и пентаоксид ванадия», - говорится в сообщении.