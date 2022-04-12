ЛИМС (от англ. Laboratory Information Management System – система управления лабораторной информацией) – программа для решения внутрилабораторных задач: контроль качества сырья и готовой продукции, автоматическая обработка, хранение и анализ лабораторных данных.

Внедрение нового российского софта на АО «Челябинский цинковый завод» (предприятие металлургического комплекса УГМК) проходит в рамках цифровой трансформации, которая началась в УГМК в 2021 году.

ЛИМС позволяет перейти на более оперативный формат работы. Если раньше сотрудники службы технического контроля практически половину рабочего времени тратили на обработку информации (расчет по формулам, внесение данных в журналы, оформление отчетов и т.д.), то теперь данные предоставляются в течении нескольких минут или секунд. Автоматизация экономит силы и время, позволяет специалисту успеть больше и работать эффективнее.

«Автоматизированная база данных – это возможность вести оперативный учет всех ресурсов, контролировать сроки действия нормативных документов, график проведения внутренних аудитов, состояние приборов, отслеживать сроки поверки средств измерений. Прежде всего, повышается прозрачность процессов», – отмечает Константин Большаков, директор по информационным технологиям ЧЦЗ.

Сегодня к системе подключено лабораторное оборудование. Все данные с него сразу же загружаются ЛИМС, после чего идет автоматический расчет по формулам. Специалисты службы технического контроля могут в любое время открыть рабочий лист любого сотрудника и посмотреть результаты работы на каждом этапе. Возможность проследить все действия пользователя – это гарантия достоверности и полноты результатов испытаний.

«Большие трудозатраты специалистов бюро технического контроля ЛИМС заменяет на несколько нажатий клавиш. В автоматизированном режиме теперь идет отбор проб для исследований, их передача в лаборатории с помощью штрих-кодов, – рассказывает Александра Ковалева, инженер-лаборант. – Человеческий фактор исключен, так что вероятность ошибки снижается в разы. А от достоверности данных лаборантов зависит корректность принимаемых решений на производстве».

Пока система проходит опытную эксплуатацию, а сотрудники службы технического контроля – обучение работе в цифровом пространстве.