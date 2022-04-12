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"Сплав" продемонстрирует на выставке "ЭкспоЭлектроника" гибкий печатный кабель

Сплав продемонстрирует на выставке ЭкспоЭлектроника гибкий печатный кабель

12 апреля 2022, 14:00
Рубрика: Инновации
Метки: НПО СПЛАВ, РОСТЕХ, ЭКСПОЭЛЕКТРОНИКА
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: Ростех

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НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева Госкорпорации Ростех представит на Международной выставке электронных компонентов, модулей и комплектующих «ЭкспоЭлектроника-2022» гибкий печатный кабель – ГПК-МП. Изделие не имеет отечественных и зарубежных аналогов. Основная его задача – снизить массу и габариты бортового электромонтажа. 

ГПК-МП обладает уникальными конструктивно-эксплуатационными характеристиками, стоек к термоударам, вакууму, радиации, незаменим в подвижном электромонтаже. Его применение позволяет расширить конструктивные возможности. Изделие выдерживает более 2 млн изгибов на радиус 15 мм, допускает изгиб с нелимитированным радиусом и возвратом в исходное состояние. Кроме использования в приборостроении может помочь в конструкторских решениях изделий арктического назначения, в криогенной энергетике, роботостроении и в снижении объемов и габаритов бортовых кабельных сетей большинства продуктов, где эти параметры критичны. 

Минимальные температуры эксплуатации гибкого печатного кабеля –269°С при фиксированном монтаже, –198°С при подвижном монтаже, максимальная температура эксплуатации +300°С в пределах наработки 1000 час, +600°С кратковременно. Кабель не становится хрупким в жидком азоте. Продукция нашла применение как в оборонной, так и в гражданской промышленности. 

24-я Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих ExpoElectronica 2022 проходит в МВЦ «Крокус Экспо» с 12–14 апреля 2022 года. ExpoElectronica носит статус ведущей выставки электронной отрасли. На ней широко представлены электронные, полупроводниковые, электромеханические, пассивные компоненты, печатные платы и микросхемы, дисплеи, встраиваемые системы и многое другое.

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Источник: Ростех

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