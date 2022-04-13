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АО "Мособлэнерго" приняло на баланс электросети более 160 СНТ Подмосковья

АО Мособлэнерго приняло на баланс электросети более 160 СНТ Подмосковья

13 апреля 2022, 16:00
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Мособлэнерго"

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АО «Мособлэнерго» на сегодняшний день приняло в собственность электросети 163 подмосковных садоводческих/дачных некоммерческих объединений граждан в рамках программы Подмосковья по консолидации электросетевых объектов СНТ. Так, под управление компании перешли 416 км линий электропередачи, 144 трансформаторные подстанции.

В целях исполнения поручений Правительства Московской области АО «Мособлэнерго» продолжает работу по консолидации электросетей СНТ. На текущую дату компания проводит мероприятия по осмотру технического состояния электросетевого хозяйства СНТ, имеющих непосредственное технологическое присоединение к электрическим сетям предприятия для дальнейшей консолидации.

В соответствии с «Дорожной картой по приобретению объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих СНТ, ДНТ, ОНТ и иным некоммерческим объединениям граждан», собранная информация о техническом состоянии электросетей СНТ и затратах, необходимых для обеспечения надежного энергоснабжения СНТ, будет представлена в Министерство энергетики Московской области до 1 июня 2022 года для определения источника финансирования ремонтно-восстановительных работ в целях приведения сетей СНТ в надлежащее состояние.

Передача электросетевого хозяйства СНТ в собственность территориальных сетевых организаций, в том числе в АО «Мособлэнерго», позволит сетевым организациям вести круглосуточное обслуживание объектов электросетевого хозяйства СНТ и предусмотреть мероприятия по ремонту электрических сетей СНТ.

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Источник: АО "Мособлэнерго"

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