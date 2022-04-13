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Более 130 км федеральных автодорог в Карелии защитят слоями износа

Более 130 км федеральных автодорог в Карелии защитят слоями износа

13 апреля 2022, 16:36
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Росавтодор

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Основной объем работ выполнят на трассе Р-21 «Кола», соединяющей три региона СЗФО.

Обновят несколько участков автодороги «Кола» и входящих в ее состав подъездов общей протяженностью более 70 км. Речь идет о замене слоев износа — верхней части покрытия, обеспечивающей необходимое сцепление колес транспорта с дорогой и защищающей основные конструкции дороги. Работы предусмотрены как в центральных районах республики (участки с 408 по 422 км и с 464 по 473 км, подъезды к Петрозаводску и аэропорту в республиканской столице), так и на севере — с 849 по 869 км и с 929 по 949 км.

Помимо этого, замена слоев износа запланирована на трассах А-119 Вологда — Медвежьегорск — автодорога Р-21 «Кола» (с 464 по 502 км и с 544 по 559 км) и А-121 «Сортавала» (с 390 по 408 км).

Напомним, еще более 200 км федеральных автодорог в Карелии и Мурманской области в этом году приведут в порядок в ходе плановых работ по капремонту и ремонту. Первый вид работ предусмотрен на участках дорог А-137 «Кола» - Тикша - Ледмозеро - Костомукша - граница с Финляндской Республикой и  А-215 Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин Наволок — подъезд к Петрозаводску, проходящих по территории республики.

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Источник: Росавтодор

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