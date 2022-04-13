Google проложит первый подводный кабель между Азией и Канадой

Google проложит первый подводный сетевой кабель между Азией и Канадой. Кабель Topaz пройдет от Порт-Алберни на западном побережье острова Ванкувер через Тихий океан к Миэ и Ибараки в Японии. Ожидается, что проект завершится в 2023 году.

Google надеется, что новый кабель увеличит пропускную способность для сетевых операторов Японии и Канады и обеспечит быстрый доступ к сервисам самой компании, включая поиск, Gmail, YouTube и Google Cloud.

Кабель будет состоять из 16 оптоволоконных пар общей пропускной способностью 240 Тбит/с. Он поддерживает технологию Wavelength Selective Switch (WSS) для гибкости маршрутизации и повышения отказоустойчивости. Google заявляет, что будет делиться каналами связи с партнерами, но сторонние провайдеры также смогут использовать дополнительную пропускную способность или предоставлять ее третьим сторонам.

Разработка и прокладка кабеля была одобрена Министерством инноваций, науки и экономического развития Канады в июне 2021 года. По оценке властей, кабель не окажет значительного неблагоприятного воздействия на окружающую среду. Как указывает сама Google, инвестиции в сетевую инфраструктуру, такие как Topaz, повышают экономическую активность в регионах. Компания ссылается на исследование Analysys Mason, согласно которому вложения Google в сетевую инфраструктуру с 2022 по 2026 годы позволят увеличить совокупный ВВП на $303 млрд.

Хотя Topaz станет первым транстихоокеанским оптоволоконным кабелем, проложенным на западном побережье Канады, это не первый кабель, подключенный к острову Ванкувер. В 1960-х годах Тихоокеанская кабельная система Содружества (COMPAC) проложила медный подводный кабель, соединяющий Ванкувер с Гонолулу (США), Сиднеем (Австралия) и Оклендом (Новая Зеландия). Сегодня кабель COMPAC больше не используется, отмечает Google, но его станцию в Ванкувере модернизировали для соответствия требованиям современной оптоволоконной сети, и в ней будет размещаться восточный конец кабеля Topaz.

Topaz войдет в число двадцати проектов по прокладке подводных кабелей Google, куда также входят Curie, Dunant, Firmina, Grace Hopper и Equiano, недавно проложенный в Того (Западная Африка). Все они соединяют 29 облачных регионов в более чем 200 странах и территориях.