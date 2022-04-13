Николай Шульгинов принял участие в совещании на уровне министров энергетики государств-членов ЕАЭС по вопросу общего рынка нефти и нефтепродуктов. Встречу в режиме видеоконференцсвязи провел Член Коллегии (Министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Темирбек Асанбеков.

Министры энергетики ЕАЭС обсудили концептуальные вопросы по проектам международных договоров о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, в том числе затронув Единые правила доступа к рынкам нефти и нефтепродуктов и Правила биржевой торговли. Кроме того, министры детально обсудили вопросы приоритета в предоставлении доступа к услугам по транспортировке нефти и нефтепродуктов.

В настоящий момент формирование общих энергетических рынков стран ЕАЭС, в том числе и газового, остаётся одной из ключевых задач для стран Союза. Согласно договорённостям глав государств, общие энергетические рынки должны заработать к 2025 году.