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13 апреля 2022, 17:48
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ, ЕАЭС
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Источник: Министерство энергетики России
Николай Шульгинов принял участие в совещании на уровне министров энергетики государств-членов ЕАЭС по вопросу общего рынка нефти и нефтепродуктов. Встречу в режиме видеоконференцсвязи провел Член Коллегии (Министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Темирбек Асанбеков.
Министры энергетики ЕАЭС обсудили концептуальные вопросы по проектам международных договоров о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, в том числе затронув Единые правила доступа к рынкам нефти и нефтепродуктов и Правила биржевой торговли. Кроме того, министры детально обсудили вопросы приоритета в предоставлении доступа к услугам по транспортировке нефти и нефтепродуктов.
В настоящий момент формирование общих энергетических рынков стран ЕАЭС, в том числе и газового, остаётся одной из ключевых задач для стран Союза. Согласно договорённостям глав государств, общие энергетические рынки должны заработать к 2025 году.
«Работа по формированию необходимой нормативно-правовой базы общих рынков энергоресурсов Союза ведётся в постоянном и тесном взаимодействии с нашими странами-партнёрами. Отмечу, что Россия предлагает партнёрам благоприятные условия для поставки и транспортировки нефти и нефтепродуктов. Таким образом, будет гарантирован доступ к ресурсам для всех участников рынка, что позволит значительно увеличить товарооборот между странами Союза», - прокомментировал глава Минэнерго России Николай Шульгинов.
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