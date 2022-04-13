ООО "НПО Сибэлектромотор" стало 23-м резидентом ТОСЭР "Северск"

В Москве состоялось подписание соглашения между Управляющей компанией АО «Атом-ТОР» и ООО «Научно-производственное объединение Сибэлектромотор». Таким образом компания стала 23 резидентом территории опережающего развития в Северске.

Подписи под документом поставили генеральный директор АО «Атом-ТОР» Николай Пегин и директор ООО «НПО Сибэлектромотор»» Андрей Екимов.

Цель проекта — реинжиниринг производства и освоение выпуска новых типов электродвигателей, мощностью свыше 400 кВт и более крупных по габаритам, с объемом не менее 100 шт. в год (в денежном выражении 29,9 млн руб. без НДС). В арендованном помещении площадью порядка 9,5 тыс. кв. метров с действующими инженерными сетями и инфраструктурой будет выполнен монтаж необходимого нового оборудования для производства планируемых типов электродвигателей (крановые, рольганговые).

Общий объем инвестиций в проект превысит 25 млн руб., будет создано более 15 новых рабочих мест.

По словам Андрея Екимова, преференциальный режим ТОСЭР «Северск» - хорошая возможность добиться ускоренного развития производства высокотехнологичной продукции. Предстоит увеличение численности персонала, и в сегодняшних условиях немалое значение имеют льготы по страховым взносам. Также актуальное преимущество особого экономического режима — возможность создания таможенной зоны, благодаря чему существенно упрощаются необходимые процедуры импортно-экспортных операций.

Комментируя подписанное соглашение, Николай Пегин отметил, что в числе значимых преимуществ регистрации на ТОСЭР — возможность резидентов опереться на всю экосистему бизнеса в ЗАТО Росатома, выстроить кооперационные связи с другими резидентами, найти новые возможности сбыта, в том числе поставляя продукцию для градообразующих предприятий ЗАТО.

Предприятие рассчитывает выйти на рынки Западной части РФ, Восточной Европы, Средней Азии и Китая, довести долю рынка компании в производстве новых видов продукции до уровня не менее 20% рынка Сибирского федерального округа. Направления сбыта продукции — предприятия атомной промышленности (в том числе зарубежные площадки Росатома), электроэнергетика, металлургическая отрасль, нефтегазовая сфера, производители крановой техники, и ряд других направлений.

Источник: Пресс-служба АО «Атом-ТОР»