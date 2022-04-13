В рамках реализации ремонтной программы 2022 года специалисты Усть-Лабинского филиала «Россети Кубань» завершили комплексный ремонт сетевого оборудования на подстанции 35 кВ «Суворовская». Питающий центр обеспечивает электричеством крестьянско-фермерские хозяйства по выращиванию сельхозпродукции, объекты социальной сферы и более 2,5 тысяч жителей.

На подстанции энергетики Усть-Лабинских электросетей выполнили плановый поэлементный ремонт основного и вспомогательного оборудования. Кроме того, специалисты осуществили настройку систем релейной защиты и автоматики, проверили устройства заземляющих контуров, заменили порядка двух тонн трансформаторного масла в маслонаполненном оборудовании, произвели покраску металлоконструкций.

Комплекс проведенных мероприятий обеспечит стабильную и надежную работу высоковольтного питающего центра, от которого запитаны 26 трансформаторных подстанций 10 кВ.

Основной целью проведения ремонтной кампании является качественная подготовка электросетевого комплекса к прохождению летнего пика нагрузок. Планы и графики ремонтных работ составляются на основе ежегодного анализа технического состояния объектов, что позволяет минимизировать риски возникновения нештатных ситуаций и повысить надежность электроснабжения потребителей.