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Энергетики повысили надежность ключевой подстанции в селе Суворовское Усть-Лабинского района

Энергетики повысили надежность ключевой подстанции в селе Суворовское Усть-Лабинского района

13 апреля 2022, 15:24
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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В рамках реализации ремонтной программы 2022 года специалисты Усть-Лабинского филиала «Россети Кубань» завершили комплексный ремонт сетевого оборудования на подстанции 35 кВ «Суворовская». Питающий центр обеспечивает электричеством крестьянско-фермерские хозяйства по выращиванию сельхозпродукции, объекты социальной сферы и более 2,5 тысяч жителей.

На подстанции энергетики Усть-Лабинских электросетей выполнили плановый поэлементный ремонт основного и вспомогательного оборудования. Кроме того, специалисты осуществили настройку систем релейной защиты и автоматики, проверили устройства заземляющих контуров, заменили порядка двух тонн трансформаторного масла в маслонаполненном оборудовании, произвели покраску металлоконструкций.

Комплекс проведенных мероприятий обеспечит стабильную и надежную работу высоковольтного питающего центра, от которого запитаны 26 трансформаторных подстанций 10 кВ.

Основной целью проведения ремонтной кампании является качественная подготовка электросетевого комплекса к прохождению летнего пика нагрузок. Планы и графики ремонтных работ составляются на основе ежегодного анализа технического состояния объектов, что позволяет минимизировать риски возникновения нештатных ситуаций и повысить надежность электроснабжения потребителей.

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Источник: Россети Кубань

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