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Эксперты Системного оператора оценили работы участников Всероссийской научной конференции молодых ученых

Эксперты Системного оператора оценили работы участников Всероссийской научной конференции молодых ученых

14 апреля 2022, 14:48
Рубрика: Наука
Метки: СО ЕЭС, НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ, КОНФЕРЕНЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Работники Карельского РДУ приняли участие в 74-й Всероссийской научной конференции обучающихся и молодых ученых Петрозаводского государственного университета. В секции «Перспективные разработки в электроэнергетике» в состав жюри вошел ведущий специалист Службы электрических режимов Никита Чумаков, а ведущий эксперт службы и по совместительству старший преподаватель вуза Денис Петрушин выступил в качестве администратора секции и научного руководителя семи студенческих докладов.

Особый интерес конкурсной комиссии вызвало выступление студента 1 курса магистратуры Калининградского государственного технического университета Германа Коцаря на тему «Определение возможных мест размещения ветроэлектростанций при помощи ГИС-технологий на примере Калининградской и Мурманской областей». Герман Коцарь провел большую работу по формализации подходов и критериев выбора оптимальных мест ВЭС и опробовал свои подходы на двух регионах. Работа магистранта из Калининграда удостоена диплома первой степени.

Подопечный Дениса Петрушина студент четвертого курса Физико-технического института ПетрГУ Сергей Носов стал призером секции и получил диплом третьей степени. В своем докладе он представил результаты работы по созданию лабораторного стенда «Цифровая подстанция» на базе Петрозаводского государственного университета. Сергей Носов разработал план работ по созданию стенда и оценил финансовую составляющую проекта. В своей работе он опирался на опыт вузов, уже использующих в образовательном процессе стенды ЦПС, а также на знания и навыки, полученные за время прохождения производственной практики на предприятии одного из ведущих российских производителей микропроцессорных устройств РЗА.

Всего в рамках работы секции жюри рассмотрело 15 докладов, а общее число слушателей превысило 90 человек.

Член жюри Никита Чумаков отметил многообразие тем, которые интересуют нынешних студентов.

«Накопители, возобновляемые источники энергии, системы электроснабжения самолетов, перспективы применения цифровой подстанции – это лишь малая часть того, что становится предметом исследования молодых ученых в области энергетики. И каждый из них в полной мере вовлечен в то дело, которым занимается, успешно применяет в своей работе самые современные программные комплексы», – добавил представитель Карельского РДУ.

«Впервые в работе ежегодной конференции ПетрГУ я принял участие еще в 2013 году в качестве докладчика, в этом году впервые стал администратором секции, – рассказывает Денис Петрушин. – Наработанные в АО «СО ЕЭС» деловые контакты позволяют расширять как число докладчиков, так и состав жюри. В этом году участниками был отмечен высокий уровень докладов студентов из Калининградского государственного технического университета, которые впервые приняли участие в работе нашей секции. Тесный контакт с университетом был налажен во многом благодаря коллеге из Балтийского РДУ Илье Бончуку. В состав жюри удалось также пригласить и представителей других субъектов электроэнергетики, что, на мой взгляд, позволило обеспечить наиболее объективную оценку докладов и на практике продемонстрировать эффективность взаимодействия Системного оператора и региональных вузов. Как научный руководитель выражаю благодарность своим подопечным, которые нашли в себе силы и смелость принять участие в мероприятии. Надеюсь, что старшекурсники получили хороший опыт перед защитой ВКР, а студенты младших курсов – ориентиры для своего дальнейшего развития».

Наиболее талантливые студенты по итогам конференции рекомендуются к прохождению практики в энергокомпаниях региона, в том числе в Карельском РДУ. Отметим, что студенты, прошедшие различные виды практик и стажировки в Карельском РДУ в дальнейшем успешно трудоустраиваются в филиал Системного оператора. Так, с 2007 года пять студентов Физико-технического института ПетрГУ прошли стажировку в Карельском РДУ, из них трое трудоустроены в диспетчерский центр. За это же время еще 11 студентов прошли различные виды практик, из них четверо так же стали сотрудниками Карельского филиала Системного оператора.

Логичным развитием многолетней совместной работы с университетом стало подписание 30 декабря 2021 года Соглашения о сотрудничестве между АО «СО ЕЭС» и ПетрГУ. Соглашение предусматривает взаимовыгодное сотрудничество не только по профессиональной ориентации и обучению студентов, но и подготовку, повышение квалификации и профессиональную переподготовку кадров, а также учебно-методическую деятельность, направленную на совершенствование образовательных программ, включают участие в формировании учебных программ по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника», совместное систематическое проведение дней открытых дверей, дней карьеры, круглых столов, тематических экскурсий, вовлечение студентов, аспирантов и молодых ученых в научную и инновационную деятельность.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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