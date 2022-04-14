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Как заместить импорт и какие перспективы ждут отрасль электроэнергетики

Как заместить импорт и какие перспективы ждут отрасль электроэнергетики

14 апреля 2022, 17:36
Рубрика: Модернизация
Метки: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, РОССЕТИ, АНАЛИТИКА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РБК

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В 2022 году перед российскими компаниями остро встал вопрос импортозамещения. Крупнейшая в стране электросетевая компания — «Россети» — рассказала, как ей удалось заместить импорт более чем на 90%.

У экспертов отрасли есть понимание, что сегодня ей нужно сосредоточиться на расширении номенклатуры производимого в РФ оборудования, снизить зависимость от зарубежных компонентов и материалов, создать конкурентоспособную отечественную микроэлектронику, а также заместить иностранные накопители энергии, системы «умного» учета и управления сетями, энергосберегающие технологии.

Подробнее в материале Анастасии Палиховой, РБК

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Источник: РБК

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