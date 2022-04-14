RusCable Insider #263 - оборудование для LAN-кабелей Winlong
Эксперт.Аналитика. Павел Моряков о цифровизации. Чем заменят Siemens и ABB?
14 апреля 2022, 17:36
Рубрика: Модернизация
Метки: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, РОССЕТИ, АНАЛИТИКА
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: РБК
В 2022 году перед российскими компаниями остро встал вопрос импортозамещения. Крупнейшая в стране электросетевая компания — «Россети» — рассказала, как ей удалось заместить импорт более чем на 90%.
У экспертов отрасли есть понимание, что сегодня ей нужно сосредоточиться на расширении номенклатуры производимого в РФ оборудования, снизить зависимость от зарубежных компонентов и материалов, создать конкурентоспособную отечественную микроэлектронику, а также заместить иностранные накопители энергии, системы «умного» учета и управления сетями, энергосберегающие технологии.
Подробнее в материале Анастасии Палиховой, РБК
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter