В 2022 году перед российскими компаниями остро встал вопрос импортозамещения. Крупнейшая в стране электросетевая компания — «Россети» — рассказала, как ей удалось заместить импорт более чем на 90%.

У экспертов отрасли есть понимание, что сегодня ей нужно сосредоточиться на расширении номенклатуры производимого в РФ оборудования, снизить зависимость от зарубежных компонентов и материалов, создать конкурентоспособную отечественную микроэлектронику, а также заместить иностранные накопители энергии, системы «умного» учета и управления сетями, энергосберегающие технологии.

Подробнее в материале Анастасии Палиховой, РБК