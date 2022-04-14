«Россети Московский регион» построили электросетевую инфраструктуру для подключения нового современного лечебно-диагностического корпуса Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) им. Логинова на востоке столицы. Он строится для оказания высокотехнологической помощи пациентам с наиболее сложными злокачественными опухолями. В здании площадью более 75 000 квадратных метров будут работать амбулатория, терапевтическое и хирургическое отделения, диагностический центр, центр лучевой терапии и стационар.

Для выдачи 8 МВт мощности специалисты проложили 72 кабельные линии напряжением 0,4 кВ общей протяженностью почти 11 км, построили четыре трансформаторные подстанции и одну распределительную трансформаторную подстанцию. Прокладка кабельных линий осуществлялась методом горизонтально-направленного бурения, который позволяет в условиях плотной городской застройки сохранить ландшафт и дорожное покрытие.

Инвестиции компании в проект составили 450 млн рублей.