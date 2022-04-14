Долги энергосбытовых компаний ПАО «Россети Северный Кавказ» и АО «Чеченэнерго» (находятся под управлением ПАО «Россети») за 2021 год перед Концерном «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), полностью погашены. Об этом сообщил заместитель генерального директора - директор по сбыту крупнейшей энергогенерирующей компании страны Александр Хвалько.

По его словам, это стало возможным благодаря длительной и последовательной работе всего сообщества поставщиков электроэнергии на ОРЭМ, в том числе, Росэнергоатома, а также ПАО «Россети», Министерства энергетики РФ и инфраструктурных организаций ОРЭМ.

«Данная работа велась давно, и была направлена на разработку и реализацию программы урегулирования расчетов гарантирующих поставщиков электроэнергии Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). В результате в апреле 2022 г. осуществлены расчеты по полному погашению задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» и АО «Чеченэнерго» перед Концерном», - сообщил А.Хвалько.

Таким образом, по его словам, завершен первый этап программы урегулирования расчетов. Следующий, второй этап, предусматривает достижение 100% уровня оплаты текущих обязательств со стороны гарантирующих поставщиков СКФО.

Напомним, что данная программа была разработана в рамках исполнения поручения заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака и предусматривает поэтапное погашение задолженности, а также постепенный выход на 100% оплату текущих обязательств.

Концерн «Росэнергоатом» является одним из крупнейших предприятий электроэнергетической отрасли России и единственной в России компанией, выполняющей функции эксплуатирующей организации (оператора) атомных станций. В его состав на правах филиалов входят 11 действующих атомных станций, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС), а также Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС, Проектно-конструкторский и Технологический филиалы. В общей сложности на 11-ти действующих атомных станциях России в эксплуатации находятся 37 энергоблоков суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт, включая плавучий энергоблок (ПЭБ) ПАТЭС в составе 2-х реакторных установок. Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет около 19%.



