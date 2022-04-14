Технопарк, на базе которого будут открываться современные радиоэлектронные производства, может появиться в Самарской области. Об этом журналистам сообщил в среду глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев после выездного заседания экспертного совета комитета промышленности и торговли Госдумы по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности, которое прошло в Самаре с участием губернатора региона Дмитрия Азарова.

"Порекомендуем в качестве пилотного проекта именно здесь [разместить технопарк], где находится рядом и потребитель, и ведущий научно-образовательный центр ["Инженерия будущего"]", - сообщил Гутенев, отметив, что на следующем заседании экспертного совета заслушают предложения представителей Самарской области.

Генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга "Росэлектроника") Сергей Сахненко отметил, что Самарская область обладает высоким научно-технологическим потенциалом.

"И, естественно, когда рынок нуждается в новых продуктах, технологиях, научно-технологический потенциал Самарской области как никогда кстати. Совершенно точно на базе создаваемого технопарка начнут возникать предприятия, а, следовательно, и рабочие места", - рассказал он.

Сахненко отметил, что "все правительственные режимы должны быть приняты в течение этого года", что позволит развернуть первые технопарки в 2023 году. По словам гендиректора "ОПК", технопарк должен стать одним из драйверов открытия радиоэлектронных производств и обеспечить связку науки с промышленностью и индустриальными партнерами.

Азаров отметил, что инновационные разработки радиоэлектроники являются базой для развития телекоммуникационной отрасли, производства машин, оборудования, энергетики, здравоохранения - всех высокотехнологичных отраслей.

"Для Самарской области - промышленного и экономически развитого региона - это крайне важно. Мы обладаем большим потенциалом притяжения промышленных компетенций, связанных с разработкой и локализацией инноваций в сфере радиоэлектроники и электронной промышленности. Регион стабильно входит в число лидеров по объему промышленного производства среди всех российских регионов. Очень хорошая у нас динамика и по увеличению инвестиций. Мы последние годы показываем одни из лучших результатов в стране. Стабильно входим в десятку лидеров по России", - добавил губернатор Самарской области.

Предприятия радиоэлектронной промышленности Самарской области по итогам 2021 года почти на 30% увеличили выпуск продукции как на внутренний, так и на внешний рынки. Индекс производства составил 116,1% к уровню 2020 года.

"Крайне важно, что у нас базируются крупные потребители продукции радиоэлектронной промышленности. Компетенции в высокотехнологичных сферах развивает и научно-образовательный центр мирового уровня "Инженерия будущего", который объединил шесть регионов России. Рассчитываю, что Самарская область станет надежным партнером для экспертного совета и опорным регионом для реализации тех задач, которые определены на федеральном уровне", - подчеркнул Азаров.

Фото: правительство Самарской области