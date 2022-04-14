В Санкт-Петербурге прошла стратегическая сессия с участием руководителей всех направлений и специалистов подразделений производственной безопасности и производственного контроля компаний группы «Россети», посвященная вопросу реализации концепции нулевого травматизма «Vision Zero» в магистральном электросетевом комплексе Северо-Запада. Мероприятие объединило 48 представителей группы компаний «Россети».

Основная идея концепции «Vision Zero» заключается в том, что у каждого несчастного случая на производстве есть причина, на которую можно повлиять. Для этого необходимо исключить формальный подход к охране труда и следовать семи «золотым правилам»: лидерство, контроль рисков, разработка целевых программ, создание системы безопасности и гигиены труда, развитие профессиональных навыков и мотивация персонала.

Участники совещания обсудили новый подход к охране труда на объектах электроэнергетики. Собравшимся было предложено проанализировать существующие механизмы и отношение к работе со стороны сотрудников группы компаний «Россети», рассмотреть методы по защите жизни и здоровья работников, позволяющие исключить травматизм персонала и изменить их образ мышления, а иногда и психологию, перейти на уровень работы в команде. Кроме того, участники рассмотрели дополнительные мотивационные решения, побуждающие работников к соблюдению установленного порядка работы в электроустановках, формирующие принципы неприемлемости нарушений. Особое внимание уделено роли лидерства.

В рамках мероприятия была организована выставка, на которой компании-производители представили электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты для работы на высоте, а также организовали показательные мастер-классы.

По итогам работы сессии участники разработали Хартию внедрения концепции «нулевого травматизма» в магистральном электросетевом комплексе Северо-Запада.