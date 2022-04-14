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Завершилось подключение к электросетям станции БКЛ "Печатники"

Завершилось подключение к электросетям станции БКЛ Печатники

14 апреля 2022, 17:48
Рубрика: Модернизация
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Электроэнергетика Строительство 
Источник: mos.ru

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Для этого были проложены кабельные линии 20 киловатт общей протяженностью около двух километров.

Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили энергоснабжение новой станции Большой кольцевой линии метро «Печатники» на юго-востоке столицы, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В городе на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых объектов, в том числе транспортной инфраструктуры, — отметил Петр Бирюков. — Строительство Большой кольцевой линии метро — важный проект, все новые станции своевременно обеспечиваются необходимым электроснабжением с резервом».

Для подключения к сетям станции БКЛ «Печатники» были проложены кабельные линии 20 киловатт общей протяженностью около двух километров. Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств составляет почти девять тысяч киловатт.

«Распределительные сети напряжением 20 киловатт характеризуются высокой энергоэффективностью. Их основными преимуществами являются снижение потерь электроэнергии, повышение качества напряжения в сети и увеличение ее пропускной способности, — пояснил Петр Бирюков. — В перспективе их развитие позволит увеличить маневренность городской энергосистемы».

Строительство Большой кольцевой линии — главный проект столичного метростроения. Ее длина составит более 70 километров, здесь расположится 31 станция, 22 из которых уже открыты для пассажиров.

Фото: mos.ru

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Источник: mos.ru

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