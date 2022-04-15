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Компания Hexatronics представляет новую серию супертонких микрокабелей

Компания Hexatronics представляет новую серию супертонких микрокабелей

15 апреля 2022, 10:59
Рубрика: Инновации
Метки: Hexatronic
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

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Hexatronic Group со штаб-квартирой в Швеции состоит из 25+ международных компаний, в которых работают 1000+ сотрудников, и предлагает полный ассортимент продуктов пассивной волоконно-оптической инфраструктуры. .

Выпускаемая компанией Hexatronic серия самых современных микрокабелей Hexatronic Viper недавно была дополнена новой линейкой ещё более тонких высококачественных кабелей. В новых кабелях используются устойчивые к изгибам волокна диаметром 200 мкм (G.657.A1), полностью совместимые с ранее разработанными волокнами. По сравнению с 250-мкм волокнами технология 200 мкм позволяет производить кабельные конструкции исключительно малого диаметра, которые могут быть проложены в супертонких микротрубках. В результате сокращаются издержки на прокладку и монтаж и транспортные расходы, а также снижается общий углеродный след.

Микрокабели компании Hexatronic доступны в широком диапазоне конструкций: начиная от ультратонких кабелей с 72 волокнами (Ø 4,3 мм) и заканчивая кабелями с исключительно высокой плотностью волокон – 864 (Ø 11,7 мм).

Кабель с 72 волокнами может быть проложен в микротрубках с внутренним диаметром всего лишь 6 мм. По сравнению с использованием традиционных микрокабелей, для которых требуются трубки диаметром 8-10 мм, при использовании новых микрокабелей открываются уникальные возможности для снижения расходов на их прокладку и монтаж, особенно в случае разветвлённых сетей FTTx.

864-волоконные кабели отлично подходят для сетей с большим количеством каналов, таких как развивающиеся сети 5G и для центров обработки и хранения данных. Если есть необходимость в ещё большем числе волокон, можно проложить несколько кабелей параллельно в одной системе микротрубок с 2, 4 или даже 7 микротрубками, и, таким образом, получить поразительную пропускную способность – до 6048 волокон.

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Источник: RusCable.Ru

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