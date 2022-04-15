Prysmian Group заключила контракт стоимостью около 1,2 миллиардов евро с компаниями NeuConnect Britain Limited и NeuConnect Deutschland GmbH на разработку, производство, прокладку, проведение испытаний и ввод в эксплуатацию на условиях «под ключ» подводной кабельной системы протяжённостью 725 километров, которая впервые напрямую соединит электроэнергетические системы Германии и Великобритании.

Кабельная система мощностью 1400 МВт, состоящая из подводного и наземного участков, объединит два крупнейших энергетических рынка Европы и будет способствовать эффективному использованию и интеграции возобновляемых источников генерации энергии как в Германии, так и в Великобритании.

Новая трансграничная линия передачи электроэнергии NeuConnect – это проект, финансируемый из частных источников, разработанный группой международных инвесторов, в которую входят такие компании, как Meridiam, Allianz Capital Partners и Kansai Electric Power, и который зависит от успешного проведения тендера на преобразовательную электрическую подстанцию и соглашения о финансировании проекта.

Представитель Prysmian Group отметил, что после завершения проекта соединительная линия NeuConnect войдёт в число самых длинных в мире трансграничных линий передачи электроэнергии. Кроме того, это одна из первых таких кабельных систем, финансируемых за счёт привлечения частных средств под доходы от проекта. Это является демонстрацией того, что крупные инфраструктурные проекты, необходимые для достижения целей устойчивого развития экологически чистой энергетики в Европе, поддерживаются частными инвестициями.

Проект предусматривает создание кабельной соединительной системы на трассе между преобразовательной электрической подстанцией на острове Грейн в графстве Кент в Великобритании, проходящей через воды Великобритании, Нидерландов и Германии к пункту наземного участка в федеральной земле Нижняя Саксония в северной части Германии для соединения с преобразовательной подстанцией вблизи города Вильгельмсхафен. Проект NeuConnect предусматривает создание крупной инфраструктуры передачи электроэнергии, которая внесёт большой вклад в достижение более широких европейских целей, направленных на повышение доступности экономически выгодной, устойчивой и экологически безопасной электроэнергии.

В соответствии с условиями контракта компания Prysmian предоставит готовую кабельную систему для передачи постоянного тока высокого напряжения ±525 кВ, состоящую из кабелей с бумажной изоляцией, пропитанной вязким составом, волоконно-оптических кабелей для наземного участка и отдельных подводных участков трассы, дополненных современными системами мониторинга состояния кабелей, которые предназначены для поддержки контроля, технического обслуживания и услуг, предоставляемых в течение гарантийного периода.

Силовые кабели для подводного и наземного участков будут изготовлены на заводе Arco Felice компании Prysmian, расположенном возле Неаполя, Италия. В прокладке подводных кабелей будут принимать участие три из принадлежащих Prysmian Group судов, включая судно Leonardo da Vinci, самое мощное судно-кабелеукладчик на рынке, а также суда Cable Enterprise и Ulisse. Завершение проекта NeuConnect и ввод новой кабельной системы в эксплуатацию запланированы на вторую половину текущего десятилетия.

Проекту NeuConnect предшествовали недавно заключённые Prysmian Group контракты на поставку кабелей для таких проектов как Viking Link, реализуемый в настоящее время для создания высоковольтной линии электропередачи между Данией и Великобританией, а также крупный рамочный контракт с компанией Terna на разработку надёжной энергосистемы в Италии и проект строительства стратегической линии, соединяющей Саудовскую Аравию и Египет, совместно реализуемый египетской компанией по передаче электроэнергии EETC и саудовской электроэнергетической компанией SEC.