На Белоярской АЭС состоялось рабочее совещание, посвящённое вопросам роботизации атомных электростанций. В обсуждении приняли участие руководители центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом», специалисты и эксперты проектного направления «Прорыв», АО «НИКИЭТ» и АО «Атомэнергопроект», а также разработчики робототехнических комплексов.

В настоящее время проектное направление Росатома «Прорыв» ведёт разработку концепции нового энергоблока на быстрых нейтронах с реактором БР-1200, на котором рассматривается возможность осуществлять значительную часть производственных операций роботизированными системами. По задумке разработчиков, эти решения позволят существенно удешевить стоимость создания энергоблока и снизить расходы на его эксплуатацию, достигнув минимального участия персонала в некоторых производственных операциях.

По словам заместителя Генерального директора – директора по специальным проектам и инициативам «Росэнергоатома» Павла Ипатова Белоярская АЭС была выбрана площадкой для обсуждения новой концепции не случайно, поскольку именно здесь сосредоточен практически весь мировой опыт промышленной эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах.

«Мы ставим задачу оптимально выполнить роботизацию технологических процессов. Такое возможно делать только там, где это приведёт к увеличению производительности и эффективности атомной станции, к повышению её безопасности и надёжности. Сейчас мы находимся в самом начале этого пути. И важно выстроить работу так, чтобы специалисты проектного направления «Прорыв» и опытнейшие работники Белоярской АЭС работали в одной команде на общий результат», – отметил Павел Ипатов.

В свою очередь директор Белоярской АЭС Иван Сидоров подчеркнул, что применение роботов в атомной энергетике нужно использовать только там, где это оправдано и необходимо.

«Некоторые операции на наших энергоблоках уже осуществляются с использованием дистанционных технологий, например, процесс перегрузки ядерного топлива. Какие-то новые решения по роботизации процессов можно предусмотреть в проекте следующего энергоблока Белоярской АЭС – БН-1200. Наши специалисты готовы оказать содействие «Прорыву» при разработке таких решений с точки зрения эксплуатационного опыта», – сказал Иван Сидоров.

По итогам совещания было принято решение о создании рабочих групп с участием специалистов «Прорыва» и Белоярской АЭС, которые займутся доработкой перспективной концепции роботизированного энергоблока БР-1200. Ожидается, что первые результаты этой работы появятся уже этим летом.

БР-1200 – концепция коммерческого реактора большой мощности со свинцовым теплоносителем. Это проект, который призван эволюционно продолжить концепцию реакторной установки БРЕСТ-ОД-300.

БН-1200 – это первый в мире энергоблок большой мощности с реактором на быстрых нейтронах, но с натриевым теплоносителем. Его строительство одобрено научно-техническими советами Росатома. В настоящее время разрабатывается дорожная карта по возведению этого энергоблока на Белоярской АЭС. Технология натриевых быстрых реакторов отработана на энергоблоках БН-600 и БН-800.

Оба направления входят в проект Росатома «Прорыв». Он предусматривает создание новой технологической платформы атомной отрасли на базе замкнутого ядерного топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах. Такая технология позволит исключить тяжелые аварии на АЭС, вырабатывать электроэнергию без накопления облучённого ядерного топлива и многократно повторно использовать отработавшее ядерное топливо (ОЯТ).