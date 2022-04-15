Специалисты филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за 2021 год и обозначили планы на текущий год. Комплекс мероприятий направлен на повышение качества и надежности электроснабжения жителей региона.

В 2021 году энергетики отремонтировали 112 км воздушных линий электропередачи ВЛ 35-110 кВ и 6462 км ВЛ 0,4-10 кВ. В рамках производственной программы было заменено 2052 опоры линий электропередачи, в том числе 24 опоры 35-110 кВ. Ремонтная кампания охватила все районы Кировской области. Большие объемы работ выполнены в Мурашинском и Котельничском районах.

Еще одним важным направлением производственной программы филиала «Кировэнерго» стали ремонты подстанций всех классов напряжения. Так, в 2021 году отремонтированы ПС 110/35/10 кВ «Белая Холуница», ПС 110/35/10 кВ «Оричи», отвечающие за электроснабжение населенных пунктов Белохолуницкого и Оричевского районов соответственно.

Еще один объект, где были проведены работы, – подстанция 110/35/10 кВ «Санчурск». От нее зависит электроснабжение Яранского, Кикнурского и Санчурского районов области, а также северной части республики Марий Эл (подстанции «Люльпаны» и «Пижма»).

Кроме того, ремонты проведены на подстанциях 110/35/10 кВ «Верхошижемье», «Даровское», «Кикнур» и «Уржум», каждая из которых отвечает за электроснабжение крупного населенного пункта или целого муниципального района области. В 2021 году специалисты кировского филиала также привели в надлежащее состояние 1180 трансформаторных подстанций.

В 2022 году филиал «Кировэнерго» планирует провести ремонт на 201 подстанции 35 и 110 кВ, отремонтировать 1277 трансформаторных подстанций и 4894 км линий электропередачи.