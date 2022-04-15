 
Новости портала

RusCable Live - Бороздим просторы кабельной вселенной. Эфир 15.04.2022

В эту пятницу, в нашем традиционном прямом эфире обсудим прошедшую "космическую" неделю!

Подведем итоги 79 общего собрания Ассоциации "Электрокабель"; обсудим возобновление производства кабеля от на оборудовании "Севкабеля", но отныне в Пскове; также была объявлена программа тематической сессии выставки "НЕФТЕГАЗ-2022" - "Алюминиевые решения для нефтегазовой промышленности и водородной энергетики", уже многие компании заявили о своем участии и приглашают все на выставку; кроме того разберем новости от НПП "ПОЛИПЛАСТИК" о возможном тяжелом периоде для Российского рынка компаундирования пластмасс и новый медный кабель от Prysmian Group.

Конечно же не упустим из виду аккаунты компаний в рубрике "Инспекция по соц.сетям" и обсудим и изменение рейтинга доверия RusCable Trust Level.

Розыгрыш от “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ”: выиграй кабель за 300!

Отправляйте ваши донаты сюда:  https://ruscable.ru/link/ErG136. Все, кто отправит донат более 300 рублей - будет участвовать в розыгрыше кабеля EXPERt class!

Ведущий эфира: Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Евгения Амелехина (Kabel.FM)

***************

▶ Подключайтесь к эфирам каждую пятницу в 11:00 на любой удобной вам платформе:

YouTube   |   ВКонтакте  

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости
Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Новости портала
79 Общее собрание Ассоциации 12.04.2022
79 Общее собрание Ассоциации "Электрокабель" пройдет с 11 по 12 апреля в Пересвете
RusCable Insider #263 - оборудование для LAN-кабелей от Winlong. Эксперт.Аналитика. Павел Моряков о ... 11.04.2022
RusCable Insider #263 - оборудование для LAN-кабелей от Winlong. Эксперт.Аналитика. Павел Моряков о ...
RusCable Live - 2022 – год производителя. Эфир 8.04.2022 08.04.2022
RusCable Live - 2022 – год производителя. Эфир 8.04.2022
Модернизация и ноу-хау на 07.04.2022
Модернизация и ноу-хау на "СмоленскЭлектроКабель" VOLTA
Эта новость часть сюжета Материалы портала
Другие новости сюжета:
24.02.2022
RusCable Review #82 - Упал...Полимер-банкрот, Изолятор-АКС, Севкабель от SKT, Печкин и Cabex 2022
03.03.2022
Новый выпуск RusCable Updates. Январь-февраль 2022
10.03.2022
RusCable Live - Остануться только самые сильные. Эфир 11.03.2022
01.04.2022
RusCable Live - Кабель за 300! 1 апреля без шуток! 01.04.2022

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live! Прямой эфир
+