В эту пятницу, в нашем традиционном прямом эфире обсудим прошедшую "космическую" неделю!

Подведем итоги 79 общего собрания Ассоциации "Электрокабель"; обсудим возобновление производства кабеля от на оборудовании "Севкабеля", но отныне в Пскове; также была объявлена программа тематической сессии выставки "НЕФТЕГАЗ-2022" - "Алюминиевые решения для нефтегазовой промышленности и водородной энергетики", уже многие компании заявили о своем участии и приглашают все на выставку; кроме того разберем новости от НПП "ПОЛИПЛАСТИК" о возможном тяжелом периоде для Российского рынка компаундирования пластмасс и новый медный кабель от Prysmian Group.

Конечно же не упустим из виду аккаунты компаний в рубрике "Инспекция по соц.сетям" и обсудим и изменение рейтинга доверия RusCable Trust Level.

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Ведущий эфира: Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Евгения Амелехина (Kabel.FM)

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