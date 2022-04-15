Основная задача акционерного общества «Региональные электрические сети», как системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области - качественное и надежное электроснабжение всех потребителей региона. Особое внимание уделяется в Обществе к подготовке прохождения осенне-зимнего отопительного периода. Именно в это время объекты электросетевого хозяйства подвергаются повышенным нагрузкам. Для обеспечения надежности электроснабжения в АО «РЭС» ежегодно выполняется масштабный комплекс мероприятий в рамках реализации инвестиционной и ремонтной программ.

Необходимо отметить, что АО «РЭС» в течение текущего осенне-зимнего периода успешно выполняло задачи по поддержанию стабильного функционирования электросетевого комплекса в зоне ответственности компании, и обеспечило бесперебойное электроснабжение потребителей Новосибирской области. Специалисты отмечают снижение уровня аварийности в электрических сетях региона .

Учитывая сложные климатические условия Сибири, специалисты Общества начинают подготовку к прохождению следующего осенне-зимнего периода (ОЗП) заблаговременно – практически сразу после подведения итогов предыдущего периода.

Соответствующие документы, регламентирующие порядок подготовки филиалов АО «РЭС» к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов и проверки готовности подразделений, были утверждены в Обществе приказом № 343 от 24 марта 2022 года.

Этим приказом было предписано создание комиссий по подготовке к ОЗП в филиалах, определен порядок их работы в соответствии с «Положением о проверке готовности филиалов АО «РЭС» к работе в осенне-зимний период». Также определен перечень мероприятий, обязательный для выполнения филиалами согласно утверждённой «Программы подготовки филиалов АО «РЭС» к работе в осенне-зимний период». В каждом филиале Общества в ближайшее время будут разработаны и утверждены комплексные планы мероприятий, которые включат в себя проверку готовности не только оборудования, но и персонала.

Для обеспечения стабильной работы электросетевого комплекса в зоне ответственности АО «РЭС» в период осенне-зимнего максимума нагрузок специалистам предприятия предстоит масштабная подготовительная работа.