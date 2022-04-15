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"Москабельмет" участвует в главной выставке нефтегазовой отрасли "Нефтегаз-2022"

«Москабельмет» принимает участие в одном из крупнейших нефтегазовых смотров в мире! С 18 по 21 апреля на выставке «Нефтегаз-2022» в московском ЦВК «Экспоцентр» предприятие представит свою продукцию в составе коллективного стенда под эгидой Алюминиевой Ассоциации России.

Мероприятие, важное как никогда

Выставка «Нефтегаз» проходит ежегодно вместе с Национальным нефтегазовым форумом. Ее организует АО «Экспоцентр» при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Эта выставка — место, где собираются ключевые персоны нефтегазовой отрасли, уникальная площадка, где участники отрасли могут представить свои новейшие разработки и найти поставщиков, завести новые и укрепить существующие деловые контакты, обменяться мнениями и взглядами на актуальные вопросы. В текущей ситуации санкционного влияния на нефтегазовый сектор такое мероприятия приобретает особую значимость. Участие в 21-й международной выставке «Нефтегаз-2022» — это важное стратегическое решение, которое поможет эффективно решить острый вопрос поиска новых подрядчиков, клиентов и поставщиков.

На стенде и на деловой сессии

В прошлом году «Москабельмет» дебютировал в выставке «Нефтегаз», приняв участие сразу и в экспозиционной части, и в деловой программе. В этом году группа компаний повторит этот опыт. В составе коллективного стенда под эгидой Алюминиевой Ассоциации России (павильон 2, зал 2 (павильон 2.2), стенд 82В40), она представит свою продукцию для нефтегазового сектора, включая инновационные кабели «КРИОСИЛ» и «ТЭВОКС». А директор по проектным продажам Дмитрий Чудных выступит на тематической сессии «Алюминиевые решения для нефтегазовой промышленности и водородной энергетики», модерировать которую будет генеральный директор медиа-холдинга «РусКабель» Александр Гусев. На мероприятии, которое пройдет 20 апреля с 11:00 до 14.15, Дмитрий Чудных представит доклад на тему «Кабельные решения «Москабельмет» для нефтегазовой отрасли». Сессия состоится в зале 3 павильона 2.

А также — на форуме

ГК «Москабельмет» будет представлена и на форуме Нефтегаз.Live, который пройдет здесь же, в «Экспоцентре», параллельно с выставкой. Директор по инновациям Максим Солодянкин 19 апреля выступит на сессии «Современные методы исследования скважин и пластов для повышения эффективности разработки нефтегазовых месторождений». Сессия продлится с 14:00 до 18:00 и пройдет при поддержке Клуба исследователей скважин Московского института нефтегазового бизнеса. Место проведения — павильон 2, зал 3.

К посещению обязательно

«Москабельмет» подчеркивает важность и актуальность отраслевых мероприятий, особенно таких масштабных, как «Нефтегаз-2022», и крайне рекомендует посетить выставку и форум Нефтегаз.Live с 18 по 21 апреля, а также приглашает на стенд 82В40 (павильон 2, зал 2) в любой из этих дней. Вход на все мероприятия свободный, нужно лишь зарегистрироваться и получить электронный билет здесь.

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Источник: ГК "Москабельмет"

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