 
Модернизация

Общественная приемная генерального директора "Россети Северный Кавказ" начинает работу

Общественная приемная генерального директора Россети Северный Кавказ начинает работу

15 апреля 2022, 10:23
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, СКФО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Северный Кавказ

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Сегодня, 15 апреля 2022 года, в каждом регионе СКФО открывается общественная приемная генерального директора «Россети Северный Кавказ». 

Новая площадка для связи с потребителями – еще один шаг к повышению открытости и прозрачности деятельности энергокомпании, дополнительная гарантия качественной реакции на запросы жителей Северного Кавказа. В числе задач общественной приемной – регистрация и рассмотрение обращений, предложений, отзывов и запросов от потребителей, а также оперативная помощь в решении проблемных вопросов, связанных с энергоснабжением.

Исходя из анализа поступившей от потребителей информации, эксперты компании сформируют перечень наиболее актуальных вопросов, которые беспокоят жителей регионов. В дальнейшем общественное мнение будет учитываться при подготовке и реализации программ развития электросетевого комплекса. Как отметил генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко, такой вид обратной связи поможет энергетикам своевременно выявлять «болевые точки» и оперативно реагировать на проблемные ситуации.

Отделения общественной приемной работают на базе региональных филиалов энергокомпании ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Информация с контактами общественной приемной генерального директора «Россети Северный Кавказ» в регионах операционной деятельности доступна на официальном сайте энергокомпании по ссылке.

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Источник: Россети Северный Кавказ

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