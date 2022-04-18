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АО "РЭС" продолжает реконструкцию электросетей региона в рамках инвестпрограммы

АО РЭС продолжает реконструкцию электросетей региона в рамках инвестпрограммы

18 апреля 2022, 10:47
Рубрика: Модернизация
Метки: АО РЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "РЭС"

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Несмотря на сложную экономическую ситуацию, сложившуюся в стране и регионе, АО «РЭС» как системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы региона ведет активную реконструкцию распределительных сетей 10/0,4 кВ на территории Новосибирска и области в рамках инвестиционной программы предприятия.

В первую очередь работы по реконструкции направлены на повышение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей, а также на создание возможности присоединения к электрическим сетям новых потребителей.

Одним из проектов, реализуемых энергетиками на территории Новосибирской области в рамках инвестиционной программы АО «РЭС», является модернизация электросетей на станции Евсино в Искитимском районе. В данный момент работы по реконструкции электрических сетей находятся в стадии завершения.

Здесь проводится комплекс работ по строительству и реконструкции объектов электросетевого хозяйства:

  • реконструкция воздушных линий электропередачи 10 кВ;
  • установка новых комплектных трансформаторных подстанций КТП/КТПН-10/0,4 кВ;
  • реконструкция воздушных линий электропередачи 0,4 кВ с установкой новых железобетонных опор и заменой «голого» провода на cамонесущий изолированный провод (СИП);
  • монтаж и наладка интеллектуальных приборов учета электроэнергии в рамках автоматизированной системы (АИИСКУЭ).

Общая сумма инвестиций АО «РЭС», запланированных на реконструкцию электросетей на станции Евсино, составляет порядка 130 миллионов рублей.

Энергетики уверены, что в результате выполняемых мероприятий жители этого населенного пункта заметят существенное улучшение качества электроснабжения. А предприятия и организации получат надёжную схему электроснабжения от новых трансформаторных подстанций.

На время проведения реконструкции АО "РЭС" призывает граждан отнестись с пониманием к осуществлению плановых отключений электроэнергии, необходимых для обеспечения безопасности работающего персонала, и проявить терпение до окончания работ.

Информацию обо всех планируемых работах с отключением электроэнергии АО «РЭС» заблаговременно публикует на сайте в разделе «Работы с отключением электроэнергии», где можно самостоятельно ознакомиться с данными каждого конкретного планового отключения электроэнергии (адрес, дата и время).

 

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (сокращенное наименование АО «РЭС») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт www.eseti.ru

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Источник: АО "РЭС"

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