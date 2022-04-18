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Эксперт.Аналитика. Павел Моряков о цифровизации. Чем заменят Siemens и ABB?
18 апреля 2022, 10:47
Рубрика: Модернизация
Метки: АО РЭС
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: АО "РЭС"
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, сложившуюся в стране и регионе, АО «РЭС» как системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы региона ведет активную реконструкцию распределительных сетей 10/0,4 кВ на территории Новосибирска и области в рамках инвестиционной программы предприятия.
В первую очередь работы по реконструкции направлены на повышение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей, а также на создание возможности присоединения к электрическим сетям новых потребителей.
Одним из проектов, реализуемых энергетиками на территории Новосибирской области в рамках инвестиционной программы АО «РЭС», является модернизация электросетей на станции Евсино в Искитимском районе. В данный момент работы по реконструкции электрических сетей находятся в стадии завершения.
Здесь проводится комплекс работ по строительству и реконструкции объектов электросетевого хозяйства:
Общая сумма инвестиций АО «РЭС», запланированных на реконструкцию электросетей на станции Евсино, составляет порядка 130 миллионов рублей.
Энергетики уверены, что в результате выполняемых мероприятий жители этого населенного пункта заметят существенное улучшение качества электроснабжения. А предприятия и организации получат надёжную схему электроснабжения от новых трансформаторных подстанций.
На время проведения реконструкции АО "РЭС" призывает граждан отнестись с пониманием к осуществлению плановых отключений электроэнергии, необходимых для обеспечения безопасности работающего персонала, и проявить терпение до окончания работ.
Информацию обо всех планируемых работах с отключением электроэнергии АО «РЭС» заблаговременно публикует на сайте в разделе «Работы с отключением электроэнергии», где можно самостоятельно ознакомиться с данными каждого конкретного планового отключения электроэнергии (адрес, дата и время).
Акционерное общество «Региональные электрические сети» (сокращенное наименование АО «РЭС») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт www.eseti.ru
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