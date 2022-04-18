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Ростовский завод готов заместить импортное станкостроительное оборудование

Ростовский завод готов заместить импортное станкостроительное оборудование

18 апреля 2022, 10:59
Рубрика: Компании
Метки: СЕВКАВЭЛЕКТРОРЕМОНТ, СТАНКОСТРОЕНИЕ
Отрасль: Машиностроение Электротехника 
Источник: ТАСС

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Ростовский завод по ремонту энергооборудования и производству станков "Севкавэлектроремонт" наладил выпуск собственного станкостроительного оборудования, которое сможет заменить импортные аналоги. Об этом в понедельник сообщил ТАСС директор завода Олег Дереза.

"Компания и раньше проводила ремонты импортных аналогов и выпуск станков, которые могли замещать иностранные. Сейчас же просто обострилась ситуация с ремонтами нового иностранного оборудования, так как сервисные службы компаний изготовителей перестали их поддерживать. За счет этого появились на рынке заявки на ремонт сравнительного нового современного оборудования и его технического обслуживания. И наша компания делает успешные попытки это заместить", - сказал Дереза.

Кроме того, собеседник агентства отметил, что с начала специальной военной операции количество заявок на ремонт энергооборудования: электродвигателей постоянного и переменного тока , турбогенераторов, гидрогенераторов и трансформаторов резко выросло, примерно на 50%.

ОАО "Севкавэлектроремонт" - одно из крупнейших электроремонтных предприятий России, с опытом работы более 70 лет. Предприятие имеет собственные производственные площади, оснащенные современным технологическим оборудованием, автотранспортный парк для доставки продукции в дальние регионы.

Фото: rostovgazeta.ru

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Источник: ТАСС

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