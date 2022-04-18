 
За рубежом

Tesla пошла по стопам Apple: никакого зарядника в комплекте электромобилей Tesla

Tesla пошла по стопам Apple: никакого зарядника в комплекте электромобилей Tesla

18 апреля 2022, 16:00
Рубрика: За рубежом
Метки: ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, Tesla
Отрасль: Транспорт Кабельная промышленность 
Источник: ixbt.com

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
239

Компания Tesla сократила комплект поставки своих электромобилей. Теперь из него исключены кабели для зарядки автомобилей.

Изначально стандартный комплект поставки включал кабели NEMA 14-50 и NEMA 5-15 для более медленной зарядки. Первый из них уже некоторое время назад пропал из стандартной комплектации и начал продаваться отдельно за 400 долларов. При этом NEMA 5-15 для подключения автомобиля к стационарной сети продолжал входить в комплект электромобилей Tesla.

Так происходило до настоящего времени, но теперь ситуация изменилась. Как обратил внимание тематический ресурс Electrek, из комплекта Tesla пропал и NEMA 5-15. Автопроизводитель начал предлагать его в качестве опционального аксессуара.

Интересно, что этот шаг компании вызвал бурную реакцию пользователей в сети. В результате генеральный директор Tesla Илон Маск объявил о снижении цены провода на 75 долларов — 200 долларов вместо прежних 275 долларов. Также отмечается, что всем, кто уже заказал Tesla, но ещё не получил, автомобиль будет доставлен уже в урезанной комплектации.

Источник: Electrek

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ixbt.com

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
В Великобритании заключены контракты с владельцами установок на базе возобновляемых источников энерг... 18.04.2022
В Великобритании заключены контракты с владельцами установок на базе возобновляемых источников энерг...
Правительство Великобритании поставило цель по доведению доли выработки электроэнергии из низкоуглер... 18.04.2022
Правительство Великобритании поставило цель по доведению доли выработки электроэнергии из низкоуглер...
Принято решение о приостановке членства Российской Федерации в Агентстве по ядерной энергии 18.04.2022
Принято решение о приостановке членства Российской Федерации в Агентстве по ядерной энергии
Enel X запускает инновационный пилотный проект по объединению ресурсов управления потреблением и сис... 15.04.2022
Enel X запускает инновационный пилотный проект по объединению ресурсов управления потреблением и сис...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно