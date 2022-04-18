Всего в 2022 году предусмотрена установка 77 новых высоковольтных вводов на 15 подстанциях напряжением 220 кВ и пяти – 500 кВ. Техническое переоснащение энергообъектов повысит надежность электроснабжения Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровского и Приморского краев с общей численностью населения более 4,1 млн человек.

Высоковольтные вводы являются неотъемлемой частью силового и коммутационного оборудования. Они предназначены для подключения силовых трансформаторов, шунтирующих реакторов, баковых выключателей к шинам подстанций и линиям электропередачи. От технического состояния вводов напрямую зависит работоспособность основного оборудования подстанций и стабильное обеспечение потребителей качественной электроэнергией.

Взамен использовавшихся ранее маслонаполненных устройств монтируются современные аналоги с твердой изоляцией российского производства. Они более долговечны, удобны в эксплуатации и требуют меньших трудозатрат при проведении технического обслуживания. Срок работы таких вводов составляет 30 лет.

В настоящее время ведутся работы на узловом магистральном объекте, обеспечивающем переток электрической энергии от генерирующих станций Амурской области в Хабаровский край, ЕАО и Приморье – подстанции 500 кВ «Хабаровская». Здесь заменено 2 из 12 запланированных высоковольтных вводов.

На подстанции 220 кВ «Лопча» и «Светлая» – центрах питания объектов РЖД и населенных пунктов Тындинского и Зейского районов Амурской области установлено по три ввода.

В ближайшее время к обновлению вводов приступят и в Приморском крае. На 8 подстанциях заменят 29 вводов разного класса напряжения.